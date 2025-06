Miền Trung mưa tầm tã 4 ngày trong bão số 1, vùng nào tâm mưa lớn nhất?

Dự báo trong ngày và đêm nay 11/6, các tỉnh Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Bắt đầu từ đêm nay 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung bộ và bắc Tây nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa phổ biến ở khu vực Trung Trung bộ, bao gồm các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ 100 - 300 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực bắc Tây nguyên từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, Nam bộ sẽ có mưa lớn đến ngày 14/6 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VietNamNet, tác động của bão số 1 khiến phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ đêm 11/6 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, song biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên từ chiều 11/6 đến ngày 13/6, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.