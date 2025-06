Xuất hiện áp thấp mới ngay sau bão số 1, nguy cơ bão dồn dập quanh Biển Đông

Ngày và đêm 11/6, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 11 đến 13/6, khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến tại khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Quảng Ngãi) 100-300mm, có nơi trên 450mm; khu vực Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong vòng 6h.

Ông Lâm cho biết diễn biến mưa còn rất phức tạp, tùy thuộc vào hướng di chuyển và tác động của áp thấp nhiệt đới, bão.

Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam tăng cường hoạt động nên dự báo ngày và đêm 11/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Không loại trừ khả năng áp thấp mới xuất hiện trên vùng biển Philippines sẽ mạnh lên - Ảnh: PAGASA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, cũng sáng 11/6, PAGASA đã phát cảnh báo theo dõi một vùng áp thấp mới (LPA 06b) vừa xuất hiện bên trong khu vực dự báo PAR của Philippines.

Vùng áp thấp này được nhận định có khả năng thấp phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, song chưa thể loại trừ hoàn toàn.

Ông Benison Estareja, chuyên gia dự báo thời tiết của PAGASA, cho biết trong bản tin dự báo bão sáng 11/6: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi áp thấp ở phía đông đất nước, trên vùng biển Philippines. Dù chưa thấy khả năng phát triển thành bão, nhưng nguy cơ hình thành áp thấp nhiệt đới trong 48 giờ tới vẫn tồn tại”.

Tính đến ngày 11/6, Philippines vẫn chưa ghi nhận cơn bão chính thức nào trong năm 2025. Tuy nhiên, PAGASA dự báo sẽ có 1-2 cơn bão hình thành hoặc đi vào vùng PAR trong tháng 6. Giai đoạn cao điểm từ tháng 6 đến tháng 11 dự kiến có từ 11 đến 19 cơn bão.

Mùa mưa năm nay đã được PAGASA chính thức công bố bắt đầu từ ngày 2/6, trong khi gió mùa tây nam đã bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 5. Với tình hình khí quyển biến động, việc theo dõi chặt chẽ các vùng mây đối lưu và hình thái áp thấp là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu thiệt hại thiên tai.