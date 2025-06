Cập nhật hướng đi, cường độ của bão số 1: Hoàn lưu lệch vào đất liền nước ta, miền Trung mưa lớn như trút nước

Do đó chiều và đêm nay, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Theo thông tin từ VietNamNet, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc sau đổi hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh; phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền: Chiều và đêm 11/6, khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Ngày 11/6, khu vực từ Huế đến Phú Yên có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ chiều và đêm 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>200mm/6h).

Từ ngày 14/6 mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.