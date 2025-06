Bão số 1 di chuyển nhanh, Quảng Bình đến Quảng Ngãi có thể hứng lượng mưa lớn đến 450mm

Với kịch bản về hướng di chuyển bão như hiện nay, có thể gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung. Ngày và đêm 11/6, khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 11/6 đến sáng ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Quảng Ngãi) từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.Khu vực Bắc Tây Nguyên từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>200mm/6h).

Từ đêm nay (11/6) đến ngày 14/6/2025, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động (BĐ)1 và trên BĐ1.

Bão số 1 được dự báo gây mưa lớn cho nhiều tỉnh thành nước ta - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Dự báo hai kịch bản về đường đi của bão

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, có hai kịch bản có thể xảy ra.

Ở kịch bản có xác suất cao nhất, bão mạnh nhất khi tiến vào đảo Hải Nam của Trung Quốc với cường độ cấp 10, giật cấp 13, sau đó đổi hướng bắc đông bắc, tiến về bán đảo Lôi Châu rồi đi lên đất liền Trung Quốc.

Với kịch bản này, khu vực phía tây của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 10, giật cấp 12.

Khu vực biển ven bờ từ Quảng Ninh-Quảng Nam (gồm Cô Tô, Hòn Ngư) có gió cấp 5- 6, giật cấp 7.

Cách bờ khoảng 100km (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ) dự báo có thể có gió cấp 6-7, giật 8-9, phần phía đông của vịnh Bắc Bộ - khu vực gần với đảo Hải Nam (Trung Quốc) có nơi cấp 8, giật cấp 10-11, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Thời gian ảnh hưởng của bão đến khu vực biển Quảng Trị-Quảng Ngãi là từ gần sáng và ngày 12/6, khu vực vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 13/6.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý một kịch bản khác có thể xảy ra là khi tiến đến đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão sẽ đi vòng qua khu vực phía tây của đảo Hải Nam đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ, sau đó mới đổi hướng đi lên đất liền Trung Quốc.

Ở kịch bản này, vùng biển vịnh Bắc Bộ có thể có gió mạnh lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Ảnh hưởng của bão đến vùng biển ven bờ miền Bắc sẽ cao hơn, nguy hiểm hơn.

Do đặc điểm đĩa mây rất rộng và lệch tây nên hoàn lưu bão đã gây mưa cho khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên. Từ 19h tối 10/6 đến 13h trưa nay (11/6), hai khu vực này đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, phổ biến từ 50-120mm, một số trạm mưa lớn như Quan Tượng Đài (Huế) 186mm, TP Huế (Huế) 182mm, An Tây (Huế) 179mm, Nhơn Hòa (Gia Lai) 204mm, Hồ Plei Thơ Ga (Gia Lai) 147mm.

Dự báo từ chiều và đêm 11/6 đến ngày 13/6, Trung Trung Bộ (tập trung từ Quảng Bình – Quảng Ngãi) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.

Bắc Tây Nguyên từ chiều và đêm 11/6 đến ngày 13/6 cũng mưa rất to, phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong 6 giờ, có thể gây ngập sâu ở khu vực đô thị.