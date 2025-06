Gia Lai: Mưa lớn khiến quốc lộ 25 bị ngập sâu, giao thông chia cắt

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 10 đến sáng 11/6, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, thoát không kịp, khiến cầu tạm Plei Lôk (nối giữa thôn Sơn Bình và thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) bị ngập sâu, hàng trăm phương tiện bị ách tắc, không thể di chuyển.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, sáng 11/6, ông Đoàn Văn Long, Phó chủ tịch UBND xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) xác nhận, QL25 đoạn qua địa bàn đang tạm thời bị chia cắt do cầu tạm Plei Lôk bị ngập sâu.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã đổ đá, dựng biển đóng đường tạm, giăng dây cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng làm lối đi tạm trên cầu chính để người đi bộ và xe máy có thể qua lại. Riêng các phương tiện cơ giới buộc phải dừng ở 2 bên cầu.

Cũng theo lãnh đạo Sở Giao thông Xây dựng tỉnh Gia Lai, hiện đang xem xét mặt cầu cũ, nếu được và đảm bảo an toàn thì cho thông tạm để giải quyết ùn tắc.

Do cống thoát nhỏ, mặt đường tạm thấp nên bị ngập - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại huyện Ia Pa, mưa lớn kéo dài cũng làm ngầm tràn qua thôn Bi Gia (xã Pờ Tó) bị ngập sâu. Hiện hơn hàng trăm hộ dân tại thôn bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền địa phương khuyến cáo, nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao nên người dân tuyệt đối không qua lại ngầm tràn để bảo đảm an toàn.

Tại xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đại diện lãnh đạo thông tin, mưa lớn kéo dài trên địa bàn đã khiến ngầm tràn qua suối vào thôn Mơ Nang 2 (xã Kim Tân) bị ngập sâu, làm cô lập hoàn toàn 319 hộ dân trong thôn.

Hiện lực lượng tại chỗ các địa phương đang túc trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra.

Theo Báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ia Pa, do ảnh hưởng của mưa lớn, trong 24 giờ qua, trên địa bàn huyện Ia Pa có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về làm ngập một số ngầm tràn trên đường dẫn vào khu dân cư, gây hư hỏng cơ sở hạ tầng và bước đầu đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.