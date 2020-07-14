Hai chị em ruột ở huyện Đô Lương, Nghệ An đang gỡ bánh đa trên băng chuyền thì bất ngờ nổ nồi hơi khiến người chị tử vong tại chỗ, em trai nguy kịch.

Mới đây, tại thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An), hai chị em ruột gặp nạn thương vong vì nổ nồi hơi khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng nay (14/7), tại ki- ốt của ông Đinh Viết Hùng (trú tại khối 7, thị trấn Đô Lương), hai người con của ông Hùng là Đinh Viết T. (21 tuổi) và Đinh Cao N. (18 tuổi) đang gỡ bánh đa trên băng chuyền thì bất ngờ nồi hơi phát nổ.

Hậu quả, chị T. tử vong tại chỗ, anh N. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nổ nồi hơi tráng bánh đa, hai chị em ruột ở Nghệ An thương vong - Ảnh: Tổ Quốc

Hiện trường vụ nổ khiến người dân khiếp sợ - Ảnh: Người Lao Động

Vụ nổ lớn khiến tường gạch ngăn giữa 2 kiốt đổ sập, mái tôn biến dạng, các thiết bị máy và đồ dùng trong kiốt bay khắp nơi. Sức công phá mạnh của vụ nổ còn khiến kính nhà của một số hộ dân xung quanh cũng bị vỡ.

Được biết, trước đây người dân làm nghề sản xuất bánh đa ở thị trấn Đô Lương tráng bánh bằng tay, hiện nay chuyển sang làm bánh bằng việc sử dụng nồi hơi.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên chạy xe máy tốc độ cao tông vào đuôi xe container tử vong, dáng nằm của nạn nhân gây ám ảnh nhất Chạy xe với tốc độ cao, nam thanh niên tông vào đuôi xe container đang dừng đỗ bên đường. Hiện trường vụ tai nạn khiến ai nấy xót xa, ám ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-hoi-trang-banh-da-bat-ngo-phat-no-khien-chi-chet-em-nguy-kich-o-nghe-an-369083.html