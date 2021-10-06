Người từ vùng dịch tự phát về Cà Mau buộc cách ly tại nhà 28 ngày

Xã hội 06/10/2021 10:35

Người vùng dịch về quá đông gây quá tải các khu cách ly tập trung, Cà Mau đã cho phép cách ly tại nhà có điều kiện.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, tối 5-10, ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký công văn hướng dẫn việc cách ly y tế tại nhà đối với người dân về Cà Mau từ các tỉnh, thành phố. 

Cụ thể, thống nhất cách ly y tế tại nhà (28 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly) đối với người dân từ các tỉnh, thành phố tự phát về Cà Mau nếu đảm bảo các yêu cầu:

Về đối tượng: Người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin; người đã tiêm 1 liều vắc xin đủ 14 ngày; người đã khỏi bệnh COVID-19 thời hạn 6 tháng. Tất cả những trường hợp này còn kèm điều kiện khi về đến Cà Mau xét nghiệm (test nhanh) có kết quả âm tính.

Các trường hợp còn lại cũng được áp dụng hình thức cách ly tại nhà là người khi về Cà Mau xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR lần 1.

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Triển khai cách ly y tế tại nhà của một hộ dân tại khóm 3, phường 4, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) - Ảnh: Tuổi trẻ

Yêu cầu cơ sở vật chất: Phải có nhà ở riêng biệt (không sống chung với người ở tại địa phương). 

Nhà ở có khu vệ sinh riêng (có thể nhà vệ sinh tạm), nấu ăn riêng (nếu không tự nấu ăn riêng thì phải có đồ dùng để ăn riêng); việc tiếp tế đồ dùng, ăn uống phải giữ khoảng cách theo quy định đối với người cách ly, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp; chỗ ở phải thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy để kiểm tra, giám sát và cung cấp y tế.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện nay số lượng người dân từ các tỉnh, thành phố tự phát về tỉnh rất nhiều, tính đến ngày 5/10 đã lên đến gần 20.000 người và còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Tình trạng này đã gây quá tải cho các khu cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh.

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