Công an kịp thời hỗ trợ đưa mẹ bầu song sinh trong khu cách ly ở An Giang đến bệnh viện, hỗ trợ thêm chi phí ban đầu

Xã hội 05/10/2021 11:09

Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã phân công 2 chiến sĩ sử dụng xe bán tải chuyên dụng của công an phường đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang cấp cứu kịp thời.

Theo Vietnamplus đưa tin, sáng 5/10, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly tạm thời dành cho người dân từ TP.HCM và các tỉnh trở về quê, lực lượng Công an phường Mỹ Thạnh đã kịp thời đưa một sản phụ đến bệnh viện để sinh 2 bé trai khỏe mạnh.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 3/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly tạm thời ở trường Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, Công an phường Mỹ Thạnh nhận tin báo của anh Huỳnh Tấn V. (sinh năm 2000, trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) nhờ hỗ trợ đưa vợ là chị Vy Thị Thúy A. (sinh năm 2003, trú tại xã Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đến bệnh viện. Chị A. đang có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Vợ chồng anh V. từ tỉnh Bình Dương đi xe máy về An Giang đang được cách ly tạm thời, chờ sàng lọc, phân loại trước khi về địa phương cách ly theo quy định.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa sản phụ đi sinh - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh đã phân công Đại úy Phan Minh Tuấn và Đại úy Võ Công Nghiêm sử dụng xe bán tải chuyên dụng của công an phường đưa chị A. đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang cấp cứu kịp thời. Chị A. đã sinh mổ 2 bé trai khỏe mạnh.

Khi đến bệnh viện, vợ chồng anh V. không có tiền đóng viện phí. Sau khi được lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh báo cáo về hoàn cảnh của vợ chồng anh V., Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an thành phố Long Xuyên đã cử cán bộ trực tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang hỗ trợ gấp 5 triệu đồng để anh V. lo các chi phí ban đầu.

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