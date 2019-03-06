Nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn thành phố, trong đó có vụ kéo lê người phụ nữ mang thai trên đường khiến dư luận xã hội bức xúc.

Trưa nay 6/3, Đội Đặc nhiệm hình sự thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Liêm Thanh Hiếu (SN 1996, ngụ quận 11), Trần Ngọc Vinh (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) và Mai Thái Hoà (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hiếu và Vinh được xác định là 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp giỏ xách chứa 25 triệu đồng, kéo lê người phụ nữ đang mang thai ở quận 11 khiến dư luận xã hội bức xúc.

Nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn thành phố, trong đó có vụ kéo lê người phụ nữ mang thai trên đường khiến dư luận xã hội bức xúc - Ảnh: Báo Dân Sinh

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ - Ảnh: Báo Dân Sinh

Cụ thể vào khoảng tháng 2/2019, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mang thai bị 2 thanh niên kéo lê gây chấn thương ở quận 11 và một phụ nữ bị cướp giỏ xách ngay trong hẻm trên đường đi vào nhà ở quận Bình Thạnh.

Qua quá trình điều tra xác minh, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá, bắt giữ 3 thanh niên trong 2 nhóm gây ra vụ cướp giật trên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện gần 15 vụ cướp giật tài sản khác nhau trên địa bàn TP.HCM.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-dang-mang-thai-bi-cuop-giat-tui-xach-keo-le-tren-duong-pho-gay-buc-xuc-317469.html