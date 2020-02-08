Trên đường đi khám bệnh, người phụ nữ 49 tuổi gặp tai nạn thương tâm. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/2, tại khu vực ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên xe tải mang biển số: 60S - 0868 do một tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển di chuyển theo hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Khi chạy đến ngã tư cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe rẽ phải qua quốc lộ 1 hướng ra cầu vượt Sóng Thần thì xảy ra va chạm với bà Đ.T.L (49 tuổi, quê Bình Dương), chạy xe máy cùng chiều.

Trên đường đi khám bệnh, người phụ nữ trung niên gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến bà L. bị cuốn vào gầm ô tô tải tử vong tại chỗ. Theo thông tin người thân chia sẻ trên Zing, nạn nhân đang trên đường lên TP.HCM khám bệnh. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người đàn ông bị container cán tử vong trên đường đi khám bệnh về

Trước đó, vào ngày 23/12/2019 tại Bạc Liêu cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong khi trên đường đi khám bệnh về. Cụ thể, vào ngày xảy ra sự việc, chiếc container mang biển số 94C - 042.98 kéo theo rơ moóc 94R-000.34 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau.

Hiện trường vụ việc người đàn ông bị container tông chết khi đi khám bệnh về - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn qua địa phận ấp B1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), container xảy va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, nạn nhân ngã xuống đường, bị container cán qua người dẫn đến tử vong. Được biết, người đàn ông đang trên đường đi khám bệnh về thì gặp nạn.

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