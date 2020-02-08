Người phụ nữ 49 tuổi tử vong thương tâm dưới bánh xe tải trên đường lên Sài Gòn khám bệnh

Xã hội 08/02/2020 18:09

Trên đường đi khám bệnh, người phụ nữ 49 tuổi gặp tai nạn thương tâm. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/2, tại khu vực ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên xe tải mang biển số: 60S - 0868 do một tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển di chuyển theo hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Khi chạy đến ngã tư cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe rẽ phải qua quốc lộ 1 hướng ra cầu vượt Sóng Thần thì xảy ra va chạm với bà Đ.T.L (49 tuổi, quê Bình Dương), chạy xe máy cùng chiều.

tai nan thuong tam 1
Trên đường đi khám bệnh, người phụ nữ trung niên gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn giao thông khiến bà L. bị cuốn vào gầm ô tô tải tử vong tại chỗ. Theo thông tin người thân chia sẻ trên Zing, nạn nhân đang trên đường lên TP.HCM khám bệnh. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người đàn ông bị container cán tử vong trên đường đi khám bệnh về

Trước đó, vào ngày 23/12/2019 tại Bạc Liêu cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong khi trên đường đi khám bệnh về. Cụ thể, vào ngày xảy ra sự việc, chiếc container mang biển số 94C - 042.98 kéo theo rơ moóc 94R-000.34 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau.

tai nan thuong tam 2
Hiện trường vụ việc người đàn ông bị container tông chết khi đi khám bệnh về - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn qua địa phận ấp B1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu), container xảy va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, nạn nhân ngã xuống đường, bị container cán qua người dẫn đến tử vong. Được biết, người đàn ông đang trên đường đi khám bệnh về thì gặp nạn.

Tai nạn đau lòng mùng 6 Tết: Thai phụ 22 tuổi mang thai 20 tuần tử vong sau tai nạn

Tai nạn đau lòng mùng 6 Tết: Thai phụ 22 tuổi mang thai 20 tuần tử vong sau tai nạn

Trưa mùng 6 Tết tại Lâm Đồng vừa xảy ra một tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ mang thai 20 tuần thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng tử vong thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản