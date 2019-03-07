Nghi vợ ngoại tình nên ôm con bỏ đi, chồng tìm đến công ty đâm tử vong

Xã hội 07/03/2019 15:19

Trong lúc cự cãi với vợ, Hùng rút dao đâm gục vợ. Tuy nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không giữ được tính mạng.

Hôm nay (7/3), Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Hùng (45 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là vợ của Hùng.

Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 4/3, Hùng tìm tới trước cổng công ty chị H.T.H. (37 tuổi, vợ của Hùng) ở trong Khu công nghiệp Minh Hưng III (ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để xin lại sổ hộ khẩu. 

Trong quá trình nói chuyện giữa Hùng và vợ xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Hùng rút dao đâm chị H. ngã gục. Người dân xung quanh phát hiện đã bắt giữ Hùng. Còn chị H. được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm.

Nghi vợ ngoại tình nên ôm con bỏ đi, chồng tìm đến công ty đâm tử vong - Ảnh 1
Nghi ngờ vợ ngoại tình nên ôm con bỏ đi, Hùng tìm đến công ty đâm vợ tử vong - Ảnh: Báo Pháp Luật

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai năm 2012 đưa vợ vào xã Minh Hưng lập nghiệp. Do vợ thường xuyên đi làm xa nên Hùng nghi ngờ chị H. có quan hệ bất chính với người đàn ông khác.

Ngày 23/1/2019, chị H. thu dọn đồ đạc cá nhân và dẫn theo đứa con nhỏ bỏ đi nơi khác sinh sống khiến Hùng tức giận và ra tay đâm chết vợ.

Hùng làm nghề nấu chì thuê, còn chị H. làm công nhân và kiếm thêm thu nhập bằng việc bán card điện thoại. Hai vợ chồng sinh được 2 con. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   chồng giết vợ giết người

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