Vì đứa bé không phải là con của người chồng hiện tại nên người mẹ trẻ cảm thấy có lỗi. Vì thế, chị đã lên Facebook tìm người cho con rồi báo bị bắt cóc.

Hôm nay (2/3), cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã làm rõ vụ việc bé gái 20 ngày tuổi được mẹ trình báo bắt cóc. Theo đó, người mẹ đã mang con cho gia đình khác nuôi rồi dựng chuyện bắt cóc. Được biết vào giữa năm 2018, chị N.T.B.T (22 tuổi, quê Hậu Giang) mang thai rồi từ Hậu Giang lên Bình Dương làm việc và tạm trú tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Người mẹ trẻ đem con gái cho người khác nuôi rồi giả vờ báo bắt cóc - Ảnh: Internet Đến đầu tháng 2 vừa qua, chị T. sinh được một bé gái. Có ý định cho con để gia đình khác nuôi nên người mẹ này lên Facebook vào “Hội những người cho tặng con nuôi” tìm hiểu và trao đổi với một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Quận 8 (TP.HCM) để cho con. Đến ngày 1/3 vừa qua, cặp vợ chồng này đến nơi ở của chị T. đưa đứa trẻ đi và để lại cho người mẹ 15 triệu đồng. Tuy nhiên, chị T. khẳng định số tiền này do cặp vợ chồng kia tự để lại chứ chị không hề bán con.

Người mẹ cho biết chị không hề có ý định bán con mà muốn bé có một cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Người lao động, chị và người chồng hiện tại chưa đăng ký kết hôn, đứa bé là con của chị và người khác. Mặc dù biết nhưng chồng chị vẫn chấp nhận và lo lắng cho vợ trong thời gian dưỡng thai. Khi chị sinh con, mẹ chồng vẫn lên chăm sóc mà không hay biết sự thật. Vì thấy tội lỗi với gia đình chồng nên chị T. quyết định cho đứa con mới 20 ngày tuổi của mình. Để giải thích với người nhà về việc mất tích của đứa trẻ, người mẹ đã tự dựng nên câu chuyện con gái bị bắt cóc khi mình đang tắm khiến mọi người lo lắng báo công an. Ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh việc bé gái 20 ngày tuổi mất tích không phải do bắt cóc. Mọi việc là do chị T. bịa ra để giấu chuyện đem con cho người khác nuôi. Hiện bé gái vẫn đang được cặp vợ chồng kia chăm sóc.

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