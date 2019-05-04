Nghi án người phụ nữ bị thôi miên, tự mở két lấy 68 triệu đồng 'dâng' cho người lạ

Sau khi mọi người về đến nhà, mẹ chị T. liên tục lảm nhảm 'bà kia lấy tiền của mẹ'. Tiếp đó mọi người phát hiện 68 triệu đồng trong két sắt đã biến mất.

Sáng nay 04/05, lãnh đạo Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra xác minh sự việc một gia đình trên địa bàn bị mất 68 triệu đồng nghi bị thôi miên.

Chị T. (con gái của nạn nhân nghi bị thôi miên) thông tin, vào khoảng 8 giờ 50 ngày 03/05, mẹ của chị trên đường đi chợ về nhà ở một khu tập thể tại phường Nghĩa Tân thì bất ngờ bị một người đàn bà vỗ vào vai và bảo: "Chị cho nước thơm, về nhà mở két lấy tiền cho chị".

Sau đó không biết vì lý do gì, mẹ chị T. về nhà mở két sắt và lấy hết số tiền 68 triệu đồng mang cho người đàn bà kia. Khi trở lại phòng, mẹ chị bị choáng và ngất đi.



Người phụ nữ mở két lấy tiền đưa người lạ vì bị thôi miên? - Ảnh minh họa: Internet

Chị T. cho hay, khi mọi người trong gia đình về nhà thì thấy chỉ có một mình mẹ chị ở nhà, ai nấy hốt hoảng khi toàn bộ số tiền trong két của gia đình đã không cánh mà bay.

Lúc này, mẹ chị T. liên tục lảm nhảm "bà kia lấy tiền của mẹ". Mọi người còn tưởng mẹ chị bị cảm hoặc trúng gió. Cho đến khi bà chỉ tay về phía két sắt, mọi người mới phát hiện tiền đã mất hết.

Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, mẹ chị T. mới dần tỉnh táo và kể lại câu chuyện mình bị thôi miên rồi mở két lấy tiền đưa cho người đàn bà lạ mặt.

Gia đình lập tức báo công an địa phương. Hiện công an phường Nghĩa Tân đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

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