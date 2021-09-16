Nghệ An: Phát hiện, thu giữ nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.
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Theo báo Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 14/9, Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An kiểm tra Cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em (địa chỉ tại xóm 7, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu ) do bà Lê Thị G. làm chủ đang bày bán 20 kiếm nhựa, 40 khẩu súng đồ chơi do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá hàng hóa là 2.340.000 đồng.
Tuy nhiên, khi làm việc với lực lượng chức năng, chủ cửa hàng lại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Hiện, Đội QLTT số 4 đã lập biên bản và xử phạt hành chính 750.000 đồng và tịch thu toàn bộ số hàng vi phạm nói trên.
Cũng trong ngày 14/9, Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 34C-120.96 do ông Nguyễn Công M. là tài xế kiêm chủ xe hàng đang dừng đỗ xuống hàng tại khối 6, thị trấn Quỳnh Lưu.
Qua quá trình kiểm tra, Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An phát hiện 150 chiếc áo mưa trẻ em các loại với trị giá 4.950.000. Tuy nhiên, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm nêu trên. Ngay sau đó, Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Nghệ An tịch thu số hàng hóa vi phạm này và tiến hành đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng đồng.