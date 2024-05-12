Tại cuộc họp, lãnh đạo NHNN và UBND TPHCM thống nhất việc phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ theo quy định pháp luật, nhất là Nghị định 24 để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả thị trường vàng, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá…

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối nay 12/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát đi thông cáo cho biết đã làm việc với UBND TP HCM triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phối hợp quản lý thị trường vàng.

Các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng… sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục thực hiện ngay công tác bình ổn thị trường, thực hiện nhiệm vụ chính trị để ổn định thị trường vàng.

Đơn vị này phải phối hợp, thực hiện chỉ đạo của các cơ quan chức năng có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thị trường vàng. SJC cũng phải thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chế độ chứng từ, hóa đơn điện tử, báo cáo phòng chống rửa tiền, thống kê các giao dịch mua, bán vàng.

Trước đó, theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 được ban hành, Chính phủ đánh giá quản lý thị trường vàng thời gian qua còn bất cập, giá trong nước và quốc tế chênh cao. Điều này ảnh hưởng tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ yêu cầu NHNN thực hiện kịp thời hơn các giải pháp quản lý và kiểm soát chặt giao dịch thị trường. Nhà điều hành tiền tệ cần xử lý ngay tình trạng giá trong nước cao hơn nhiều so với quốc tế. Song song đó, đơn vị này cũng cần xử lý tình trạng buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng.

Giá vàng biến động mạnh - Ảnh: Dân Trí

NHNN cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng cung ứng ra thị trường với khối lượng và tần suất phù hợp với nhu cầu thị trường.

"Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới, người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro", NHNN cảnh báo.

Phiên ngày 10/5, giá vàng miếng SJC được giao dịch tại 90,1-92,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), lập kỷ lục, trước khi hạ giá xuống 88,8-91,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) kết tuần sau chỉ đạo của Chính phủ về việc phải ổn định thị trường.

Chỉ riêng tuần vừa rồi, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, tương đương tăng 5,5%.