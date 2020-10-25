Sau khi tông vào đuôi xe tải đang dừng bên đường, nam thanh niên tử vong thương tâm. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Mới đây, trên Quốc lộ 1A (phường Tân Khánh, TP. Tân An, tỉnh Long An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong thương tâm.

Theo Tiền Phong, khoảng 7 giờ 30 ngày 25/10, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 63B7-424.30 lưu thông trên QL1A, hướng đi từ miền Tây về TP.HCM.

Khi xe đang đi qua địa bàn phường Tân Khánh, TP. Tân An, tỉnh Long An thì bất ngờ tông vào phần đuôi của xe ô tô tải mang BKS 83C-063.77 (chưa rõ tên tuổi tài xế) đang dừng bên đường.

Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì tông vào đuôi xe tải đang dừng ven đường - Ảnh: FB

Cú va chạm khiến nam thanh niên ngã xuống đường tử vong tại chỗ còn phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Khánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, tại Quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành, Hải Dương cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông tương tự.

Cụ thể, vào sáng 14/7, một nam thanh niên điều khiển xe máy trên Quốc lộ 5 đã tông vào đuôi xe container đang dừng đỗ bên đường.

Nam thanh niên tông vào đuôi xe container tử vong - Ảnh: FB

Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ trong tư thế gây ám ảnh. Những hình ảnh chụp sự việc gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trước đó nam thanh niên đã chạy xe với tốc độ lớn nên mới gây ra tai nạn. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người.

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