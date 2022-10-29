Nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cột điện cao vút, hàng trăm người dân 'đứng tim' chứng kiến màn giải cứu

Sau 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã cứu thành công nam thanh niên này.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, tối ngày 28/10, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai giải cứu 1 bệnh nhân tâm thần trốn viện leo lên cột điện.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 28/10 xảy ra vụ việc một nam thanh niên (có biểu hiện không bình thường) trèo lên đỉnh cột điện trên đường Chiềng On thuộc tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng có mặt để giải cứu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai cắt điện, triển khai xe thang tiếp cận giải cứu.

Nam bệnh nhân tâm thần trốn viện trèo lên cột điện ngồi vắt vẻo - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, sau 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã cứu thành công nam thanh niên này. Nam thanh niên được xác định tên Đặng Văn C. (SN 1994, thường trú tại thôn Bông 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên), là bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Bệnh nhân đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và trèo lên cột điện.

Phá cửa sân thượng giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội Các nhân chứng cho hay, ngọn lửa bùng lên từ khu vực để xe máy ở tầng trệt, sau đó lan nhanh khiến khói bốc lên các tầng phía trên.

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