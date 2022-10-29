Nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cột điện cao vút, hàng trăm người dân 'đứng tim' chứng kiến màn giải cứu

Xã hội 29/10/2022 09:41

Sau 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã cứu thành công nam thanh niên này.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, tối ngày 28/10, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai giải cứu 1 bệnh nhân tâm thần trốn viện leo lên cột điện.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 28/10 xảy ra vụ việc một nam thanh niên (có biểu hiện không bình thường) trèo lên đỉnh cột điện trên đường Chiềng On thuộc tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng có mặt để giải cứu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai cắt điện, triển khai xe thang tiếp cận giải cứu.

Nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cột điện cao vút, hàng trăm người dân 'đứng tim' chứng kiến màn giải cứu - Ảnh 1
Nam bệnh nhân tâm thần trốn viện trèo lên cột điện ngồi vắt vẻo - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, sau 30 phút nỗ lực, lực lượng chức năng đã cứu thành công nam thanh niên này. Nam thanh niên được xác định tên Đặng Văn C. (SN 1994, thường trú tại thôn Bông 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên), là bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Bệnh nhân đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và trèo lên cột điện.

Phá cửa sân thượng giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội

Phá cửa sân thượng giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội

Các nhân chứng cho hay, ngọn lửa bùng lên từ khu vực để xe máy ở tầng trệt, sau đó lan nhanh khiến khói bốc lên các tầng phía trên.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thanh niên leo lên cột điện ngồi trên cột điện thanh niên đu cột điện

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?