Mẹ nghi phạm hiếp dâm bé 9 tuổi trong công viên: 'Con tôi ngoan và hiền lắm'

Xã hội 15/04/2019 11:56

Người mẹ không bao biện cho tội lỗi của con trai nhưng theo bà, Bửu rất ngoan và hiền lành. Có lẽ do tư duy chậm phát triển, không ý thức được việc mình làm nên mới gây ra tội lỗi tày trời.

Công an quận 5 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ đối tượng Lương Tuấn Bửu (SN 1991, ngụ phường 6, quận 5, TP.HCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm và dâm ô trẻ em tại công viên trên đường Võ Văn Kiệt (quận 5).

Sau khi xảy ra vụ việc, những người quen thân với Bửu đều vô cùng bàng hoàng. Chẳng ai ngờ thanh niên thường ngày trông rất hiền lành lại gây ra sự việc tày đình đến thế.

Cô N. (bán nước trong công viên) cho biết Bửu rất quý mến và hay chơi với trẻ con. Người này đoán do Bửu đã đến tuổi kết hôn, nhưng vì nhà quá nghèo không đủ điều kiện lấy vợ nên sinh ra "bí bách" rồi làm liều.

Mẹ nghi phạm hiếp dâm bé 9 tuổi trong công viên: 'Con tôi ngoan và hiền lắm' - Ảnh 1
Đối tượng Lương Tuấn Bửu - Ảnh: Internet

Mẹ Bửu đã lớn tuổi lại nhiều bệnh, hàng ngày đi bán vé số. Vì không có tiền thuê nhà nên mẹ con Bửu phải ở nhờ nhà người ta đã được 2 năm. Mẹ con Bửu đều không được nhanh nhẹn, ai hỏi gì nói nấy, quên trước quên sau.

Theo người chủ nhà, đến tận năm 15-16 tuổi Bửu mới biết nói chuyện. Do không tiếp thu được nên phải nghỉ học từ sớm, hàng ngày đi làm việc vặt để kiếm sống. 

Còn cậu của Bửu thì vừa khóc vừa phân trần Bửu là đứa chậm hiểu, không ý thức được việc mình làm nên mới gây ra chuyện động trời như thế.

Cô L. (55 tuổi, mẹ Bửu) không dám nói gì kể từ khi con bị bắt. Người phụ nữ chỉ biết trông cậy vào cơ quan công an để sớm làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhà nghèo, cơm còn chẳng đủ ăn nên bà L. không có thời gian chăm sóc con. Ngoài lúc đi phụ việc, Bửu hay ra công viên chơi với đám trẻ con, đến 8 giờ tối thì về nhà ăn cơm. Người mẹ chẳng dám bênh con mình, chỉ biết đau đớn khi đứa con khù khờ gây ra tội lỗi.

Hàng xóm xung quanh cũng làm chứng việc Bửu là đối tượng chậm phát triển, hàng ngày rất hiền lành, không gây gổ với ai bao giờ. Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì khiến anh ta gây tội như thế.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 tối 11/4, Công an phường 6, quận 5 (TP.HCM) được người dân trình báo về việc một bé gái tên N. (SN 2010) đang chơi tại khu vui chơi cầu trượt tại công viên đường Võ Văn Kiệt bị một thanh niên lạ mặt hiếp dâm.

Mẹ nghi phạm hiếp dâm bé 9 tuổi trong công viên: 'Con tôi ngoan và hiền lắm' - Ảnh 2
Khu vực nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Theo điều tra, vào chiều tối cùng ngày, bé N. cùng bé D. và một số bé khác đến chơi tại khu cầu trượt thì có một thanh niên đến nói chuyện làm quen.

Thanh niên này đưa tay vào quần bé D. thì bị bé gái gạt tay và bỏ chạy. Sau đó, gã kéo bé N. lại và có hành vi hiếp dâm. Khi bé N. kêu khóc, nam thanh niên buông nạn nhân ra rồi dùng tay tự thỏa mãn sau đó bỏ đi đâu không rõ.

Khi về nhà, bé N. bị đau tại vùng kín và kể lại câu chuyện với cha mẹ nên gia đình lập tức đến công an phường trình báo.

Công an xác định Lương Tuấn Bửu là đối tượng khả nghi nên đến nhà mời Bửu về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Bửu đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để truy tố Bửu trước pháp luật.

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