Theo người chủ nhà, đến tận năm 15-16 tuổi Bửu mới biết nói chuyện. Do không tiếp thu được nên phải nghỉ học từ sớm, hàng ngày đi làm việc vặt để kiếm sống.

Còn cậu của Bửu thì vừa khóc vừa phân trần Bửu là đứa chậm hiểu, không ý thức được việc mình làm nên mới gây ra chuyện động trời như thế.

Cô L. (55 tuổi, mẹ Bửu) không dám nói gì kể từ khi con bị bắt. Người phụ nữ chỉ biết trông cậy vào cơ quan công an để sớm làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhà nghèo, cơm còn chẳng đủ ăn nên bà L. không có thời gian chăm sóc con. Ngoài lúc đi phụ việc, Bửu hay ra công viên chơi với đám trẻ con, đến 8 giờ tối thì về nhà ăn cơm. Người mẹ chẳng dám bênh con mình, chỉ biết đau đớn khi đứa con khù khờ gây ra tội lỗi.

Hàng xóm xung quanh cũng làm chứng việc Bửu là đối tượng chậm phát triển, hàng ngày rất hiền lành, không gây gổ với ai bao giờ. Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì khiến anh ta gây tội như thế.

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 tối 11/4, Công an phường 6, quận 5 (TP.HCM) được người dân trình báo về việc một bé gái tên N. (SN 2010) đang chơi tại khu vui chơi cầu trượt tại công viên đường Võ Văn Kiệt bị một thanh niên lạ mặt hiếp dâm.

Khu vực nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Theo điều tra, vào chiều tối cùng ngày, bé N. cùng bé D. và một số bé khác đến chơi tại khu cầu trượt thì có một thanh niên đến nói chuyện làm quen.

Thanh niên này đưa tay vào quần bé D. thì bị bé gái gạt tay và bỏ chạy. Sau đó, gã kéo bé N. lại và có hành vi hiếp dâm. Khi bé N. kêu khóc, nam thanh niên buông nạn nhân ra rồi dùng tay tự thỏa mãn sau đó bỏ đi đâu không rõ.

Khi về nhà, bé N. bị đau tại vùng kín và kể lại câu chuyện với cha mẹ nên gia đình lập tức đến công an phường trình báo.

Công an xác định Lương Tuấn Bửu là đối tượng khả nghi nên đến nhà mời Bửu về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Bửu đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để truy tố Bửu trước pháp luật.