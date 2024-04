Liên quan đến vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của Công an TP .HCM nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội.

Chỉ trong vòng 42 giờ, kể từ ngày nhận được tin báo 2 bé mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, được chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP .HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an Quận 1 ngày đêm truy xét dấu vết, truy xét đối tượng khống chế 2 bé tại Chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) và đã giải cứu an toàn đưa về cho gia đình trong sự xúc động và biết ơn các lực lượng chức năng.