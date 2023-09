Chị Phạm Thị C. (mẹ An) cho biết chị gần như ngã quỵ vì sốc khi nghe tin An bị bắt. Cả nhà cũng vì vậy mà mất Tết, chẳng ai đứng dậy nổi, cũng không còn thiết tha làm bất cứ việc gì.

Tối 3/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra hành vi sát hại tài xế taxi Nguyễn Văn D. (SN 1993, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tại khu vực gần SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 29/1.

Học hết lớp 9 thì An bỏ học, ngày ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, thỉnh thoảng lại "mất tích" dăm bữa nửa tháng. Khoảng 2 năm gần đây thì gần như đi biền biệt, cha mẹ chẳng biết An đi đâu và làm những gì.

Lúc nhỏ An rất yếu ớt, hiền lành. Trong một lần cha mẹ tin tưởng đưa tiền cho đóng học phí, An đã "nướng" toàn bộ vào game. Kể từ đó, An sa chân vào vũng lầy chẳng thể rút ra được. Vì thương con, cha mẹ An cũng chỉ giáo dục bằng lời nói chứ chẳng lạm dụng đòn roi. Thế nhưng suốt bao năm An vẫn chứng nào tật nấy.

Trong mắt người nhà, An tuy nghiện game, nhiều lần trộm tiền nhưng tính tình hiền lành, không ăn cắp thứ gì của hàng xóm láng giềng, thậm chí con ruồi cũng chẳng nỡ giết. Nghe tin An bị công an bắt vì tình nghi giết người, họ hàng làng xóm ai cũng bất ngờ.

Ông Hòa (trưởng thôn) thì nhận xét An thuộc dạng thanh niên ham chơi lười làm, tính tình yếu đuối. Chuyện An nhiều lần ăn trộm tiền, cầm cố xe máy của cha mẹ thì ai cũng biết, thế nhưng chẳng ai dám tin An có gan tước đoạt mạng sống của người khác.

Khoảng giữa năm 2018, bố An bị bệnh nặng, vay mượn được 5 triệu đồng để dành phẫu thuật cũng bị An cuỗm đi cùng chiếc xe máy. Do điều kiện kinh tế không mấy khá giả, cha mẹ An quá chú tâm vào chuyện làm ăn nên ít nhiều lơ là con cái. Đến khi An có biểu hiện hư hỏng thì tỏ ra chán nản, thất vọng nên An ngày càng hư.

Chuyện An nghiện game, nhiều lần ăn trộm tiền của bố mẹ thì ai cũng biết. Thế nhưng chẳng ai dám tin An có gan giết người - Ảnh: NĐT

Cách đây không lâu, trong một lần bị bố mắng, An lấy trộm tiền của gia đình rồi bỏ lên Hà Nội "lập nghiệp". Tại đây, An thuê một nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm.

Đối tượng không đi kiếm việc làm mà tiếp tục vùi mặt vào game. Đến khi hết tiền, An nảy ra ý định đi cướp để tiếp tục có tiền tiêu xài. An mang theo một con dao inox đến khu vực bến xe Mỹ Đình tìm con mồi. Vô tình được tài xế Nguyễn Văn D. chào mời đi xe, An đồng ý và kêu tài xế chở mình đến Sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Khi đến nơi, An dùng dao cứa cổ tài xế D. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, An hoảng sợ không cướp được gì mà vứt dao bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, An lấy trộm một chiếc xe đạp rồi di chuyển về TP Hòa Bình lẩn trốn.

Tại Hòa Bình, An bán chiếc xe đạp vừa ăn trộm được lấy 53.000 đồng để tiếp tục chơi game. Sau khoảng 5 ngày lẩn trốn, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt gọn, di lý về Hà Nội. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.