Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 6/7, theo thông tin từ UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), lúc 9h30 cùng ngày, UBND xã nhận thông tin có người trình báo vụ bạo hành gia đình. Nạn nhân là cháu L.M.T (10 tuổi, ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An).

Sau đó, UBND xã Lợi An chỉ đạo công an xã phối hợp đến nhà cháu T để xác minh. Khi công an đến, ông L.V.C (cha của T) không có ở nhà, công an xã ghi nhận thông tin từ ông C qua điện thoại.