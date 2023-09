Mâu thuẫn với vợ, con rể chém bố vợ và anh vợ tử vong. Cơ quan công an đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ về quy án.

Mới đây, trên địa bàn phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng con rể chém bố vợ và anh trai của vợ tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4/8, Hoàng Văn Sắt (46 tuổi, tạm trú tại phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí) bất ngờ mang dao xông vào nhà chém bố vợ là Nông Văn S. (72 tuổi) và anh vợ là Nông Văn T. (47 tuổi, cùng trú phường Thanh Sơn) khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ con rể chém bố vợ và anh vợ tử vong tại chỗ - Ảnh: FB

Sau khi giết người, Sắt bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận tin báo, Công an TP. Uông Bí nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời truy bắt hung thủ về quy án.

Bước đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn với vợ, Sắt vác hung khí sang nhà bố vợ gây án mạng kinh hoàng. Vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc con rể chém mẹ vợ tử vong vì mâu thuẫn với vợ.

Khoảng 6 giờ ngày 4/6, Nguyễn Thanh Mai (67 tuổi, ngụ Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành) từ nhà trọ đến nhà mẹ vợ là bà Trần Thị N. ( 59 tuổi) để tìm vợ là chị Văn Thị Mỹ H. (34 tuổi) vì cho rằng chị H. đang trốn ở đây.

Tuy nhiên bà N. trả lời rằng không biết gì hết nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Mai đã lấy dao đâm vào ngực mẹ vợ.

Con rể chém mẹ vợ tử vong ở Tây Ninh - Ảnh: Internet

Bà N. chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng hoảng loạn. Lúc này, chị Trần Thị Lan (51 tuổi, hàng xóm) phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn, cũng bị Mai dùng dao chém bị thương.

Gây án xong, Mai bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà N. và chị Mai được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Biên nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, bắt giữ Nguyễn Thanh Mai.

