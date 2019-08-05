Mâu thuẫn với vợ, chồng vác dao sang nhà bố vợ gây thảm án kinh hoàng

Xã hội 05/08/2019 10:08

Mâu thuẫn với vợ, con rể chém bố vợ và anh vợ tử vong. Cơ quan công an đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ về quy án.

Mới đây, trên địa bàn phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng con rể chém bố vợ và anh trai của vợ tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4/8, Hoàng Văn Sắt (46 tuổi, tạm trú tại phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí) bất ngờ mang dao xông vào nhà chém bố vợ là Nông Văn S. (72 tuổi) và anh vợ là Nông Văn T. (47 tuổi, cùng trú phường Thanh Sơn) khiến cả 2 tử vong tại chỗ. 

con re chem bo vo 1
Hiện trường vụ con rể chém bố vợ và anh vợ tử vong tại chỗ - Ảnh: FB

Sau khi giết người, Sắt bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận tin báo, Công an TP. Uông Bí nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời truy bắt hung thủ về quy án. 

Bước đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn với vợ, Sắt vác hung khí sang nhà bố vợ gây án mạng kinh hoàng. Vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ việc con rể chém mẹ vợ tử vong vì mâu thuẫn với vợ.

Khoảng 6 giờ ngày 4/6, Nguyễn Thanh Mai (67 tuổi, ngụ Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành) từ nhà trọ đến nhà mẹ vợ là bà Trần Thị N. ( 59 tuổi) để tìm vợ là chị Văn Thị Mỹ H. (34 tuổi) vì cho rằng chị H. đang trốn ở đây.

Tuy nhiên bà N. trả lời rằng không biết gì hết nên hai bên xảy ra cãi vã to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Mai đã lấy dao đâm vào ngực mẹ vợ.

con re chem me vo 2
Con rể chém mẹ vợ tử vong ở Tây Ninh - Ảnh: Internet

Bà N. chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng hoảng loạn. Lúc này, chị Trần Thị Lan (51 tuổi, hàng xóm) phát hiện sự việc nên chạy đến can ngăn, cũng bị Mai dùng dao chém bị thương. 

Gây án xong, Mai bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà N. và chị Mai được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Biên nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, bắt giữ Nguyễn Thanh Mai.

Tìm vợ không gặp, con rể U70 rút dao đâm mẹ vợ 59 tuổi tử vong

Tìm vợ không gặp, con rể U70 rút dao đâm mẹ vợ 59 tuổi tử vong

Sau khi đoạt mạng mẹ vợ kém 8 tuổi, người đàn ông 67 tuổi tiếp tục đâm bị thương người hàng xóm.

Xem thêm
Từ khóa:   án mạng kinh hoàng giết người con rể giết bố vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản