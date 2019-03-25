Mâu thuẫn gia đình, nữ sinh lớp 12 gieo mình xuống đập nước tử vong

Xã hội 25/03/2019 11:53

Người dân địa phương phát hiện chiếc xe đạp điện cùng cặp sách của một nữ sinh bị bỏ trên bờ đập Cao Thắng nên xuống đập nước kiểm tra, tìm kiếm.

Tối qua (24/3), trên địa bàn xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 12 nhảy sông tự tử tại đập Cao Thắng (thôn 10, xã Sơn Giang). Ông Phan Văn Chương, Trưởng công an xã Sơn Giang đã xác nhận vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng cặp sách của một nữ sinh bị bỏ trên bờ đập Cao Thắng.

Ngay sau đó người dân đã kiểm tra xung quanh nhưng không thấy ai. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người cùng xuống đập tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Mâu thuẫn gia đình, nữ sinh lớp 12 gieo mình xuống đập nước tử vong - Ảnh 1

Hiện trường nơi nữ sinh nhảy sông tự tử - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin sự việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tìm tung tích nạn nhân dưới đập nước.

Đến khoảng 17 giờ 30, cơ quan chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là N.T.H.T. (học sinh lớp 12, trường THPT Hương Sơn, huyện Hương Sơn).

Công an xã Sơn Giang đã liên hệ với nhà trường thì được biết sáng cùng ngày ở trường có kỳ thi nhưng em T. không đi thi.

Theo người thân, nữ sinh tự tử là do mâu thuẫn gia đình. Hiện thi thể của nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Khoảng 1 tháng trước, tại phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc nữ sinh viên nhảy xuống hồ điều hòa tự tử vì mâu thuẫn tình cảm.

Khoảng 23 giờ tối 19/2,  anh Trịnh H.S. (SN 1998, trú tại phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và chị Trần T.M.D. (SN 1997, ở thị trấn KBan, huyện KBan, Gia Lai) xảy ra tranh cãi tại hồ điều hòa.

Sau đó không hiểu vì lý do gì chị D. nhảy xuống hồ và anh S. cũng nhảy theo. Một số người dân đi bộ quanh hồ điều hòa đã phát hiện vụ việc nên hô hoán, đồng thời trình báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng công an phường, cứu hỏa và cấp cứu 115 đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ.

Không lâu sau, lực lượng chức năng đã cứu được anh S. còn chị D. thì tử vong. Theo lãnh đạo phường Mai Dịch, anh Trịnh H.S. là sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội. Còn nạn nhân Trần T.M.D. đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn.

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