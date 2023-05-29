Mang 'hàng nóng' đi giải quyết mâu thuẫn, đánh nhầm 4 người bị thương

Xã hội 29/05/2023 11:50

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Minh và Long ở Thanh Hóa gọi thêm bạn mang theo gậy, kiếm và súng côn, kiếm chặn nhóm thanh niên xích mích với mình để "tính sổ" nhưng lại đánh nhầm người.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 29/5, Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 21/5, Hoàng Quốc Minh (17 tuổi) và Nguyễn Thành Long (20 tuổi; cùng ngụ huyện Cẩm Thủy) trên đường đi từ thị trấn Phong Sơn về nhà thì có lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên đi cùng chiều.

Mang 'hàng nóng' đi giải quyết mâu thuẫn, đánh nhầm 4 người bị thương - Ảnh 1
Hoàng Quốc Minh và Nguyễn Thành Long tại cơ quan công an cùng tang vật là khẩu súng côn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bực tức, Minh và Long đã gọi thêm 3 người khác mang theo gậy, kiếm và súng côn đi tìm nhóm thanh niên trên để giải quyết mâu thuẫn.

Dẫn tin từ Pháp Luật và Xã hội, khi đi đến khu vực tổ dân phố Đồng Trạ, thị trấn Phong Sơn, nhóm của Minh và Long nhìn thấy một nhóm thanh niên khác lạ mặt. Nghĩ rằng nhóm này là nhóm đã có mâu thuẫn với mình, cả 5 người trong nhóm của Minh và Long đã chặn đầu xe và hành hung khiến 4 người bị thương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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Từ khóa:   tin xã hội đánh nhầm người giải quyết mâu thuẫn súng côn

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