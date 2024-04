T.V cho biết, trong lúc trông giữ bé T, bực tức vì bé N.H.T khóc nên T.V đã dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng của bé.

Theo thông tin từ báo VTV, ngày 2/4, theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, đối tượng bạo hành bé 8 tháng tuổi đã khai nhận hành vi. Đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, bà Trần Thị Thúy H. (sinh năm 1989, quê Kiên Giang) sinh sống cùng chồng và con ruột tên Lê Trần T.V. (sinh năm 2008) ở khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Bà H. nhận giữ một số trẻ tại nhà từ thời điểm giữa năm 2023 tới nay.

Địa điểm giữ trẻ nơi bé 8 tháng tuổi bị đánh. Ảnh: VOV

Ngày 23/3/2024, bà H. có thỏa thuận với vợ chồng chị N.H.K.N (sinh năm 2003, quê Hậu Giang) giữ thuê 2 cháu N.H.T (sinh năm 2023) và N.H.N (sinh năm 2020). Thời gian trông giữ cả ngày lẫn đêm với mức giá 4,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 30/3, vợ chồng chị K.N trình báo công an về việc cháu N.H.T chết bất thường khi đang gửi tại nhà bà H.

Theo báo VOV, trước đó, ngày 25/3, bà H. gọi V. qua phòng ngủ giữ bé T. Lúc này, thấy T. khóc không nín, V. đã dùng tay, cây gỗ đánh vào vùng bụng, lưng và tay bé.

2 giờ chiều ngày 30/3, bà Hằng tiếp tục nhờ V. cho bé T. và các bé khác ăn, ngủ. Đến chiều bé T. ngủ dậy tiếp tục khóc nên Vy đã bế bỏ xuống nền nhà để dỗ các bé khác.

Bé T. vẫn không nín, V. tiếp tục dùng chân đá 2 cái vào hông, dùng tay đánh vào vai phải của bé. Khi thấy T. nín khóc, V. tiếp tục qua dỗ bé khác.

Lúc sau, khi thấy T. nằm bất động nên V. gọi dậy nhưng bé không tỉnh. Lo lắng V. bế bé xuống cho cha mẹ. Bà H. nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngày 31/3, V. đã đến Công an thị xã Bến Cát đầu thú, khai nhận hành vi. Do bực tức khi bé khóc nên đã đánh bé.

Hành vi dùng chân, tay và cây gỗ đánh, đá vào vùng bụng, hông, lưng là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng bé T. của V. có dấu hiệu của tội Giết người, do đó Công an thị xã đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh Bình Dương phối hợp, tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm trên thụ lý theo thẩm quyền.

