Lời khai của nghi can sát hại tài xế Grab tại Hà Nội: 'Nghĩ đến việc đầu thú nhưng vì sợ hãi nên chưa dám'

Xã hội 01/10/2019 10:00

Sau 4 ngày tài xế Grab bị sát hại, cơ quan công an đã bắt được 2 nghi can khi đang trốn tại huyện Văn Chấn. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn về tiền bạc.

Liên quan đến vụ việc tài xế Grab bị sát hại gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua, vào khoảng 18 giờ tối qua (30/9), cơ quan công an đã bắt giữ 2 nghi phạm là Đinh Văn Giáp (sinh năm 1995) và Đinh Văn Trường (sinh năm 2000, cùng quê Yên Bái).

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 23 giờ cùng ngày, cả hai đã được di lý về đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây 2 nghi phạm đã khai về quá trình gây án. Theo lời khai ban đầu của Trường và Giáp, vào tối 26/9 sau khi chơi game, 2 đối tượng ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe về người quen. Lúc này, Trường và Giáp thuê tài xế Grab N.C.S (18 tuổi, quê Thanh Hóa) chở về khu vực phố Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm. Vì không có tiền nên 2 thanh niên này dự định khi đến đó sẽ xin tiền người quen để trả. Tuy nhiên, vì người quen chưa về nên cả hai xin nợ tiền, hôm khác trả nhưng S. không đồng ý. 

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Sau 4 ngày gây án, 2 nghi can trong vụ án tài xế Grab bị sát hại đã sa lưới - Ảnh: Internet

Sau đó, khi xe chạy đến khu đất trống ở tổ dân phố Tân Phong, 2 đối tượng xuống xe. Vì S. nhất quyết không cho nợ tiền xe nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc nạn nhân cúi người chỉnh lại nút đề xe máy, Giáp bất ngờ rút dao bấm đâm liên tiếp vào lưng nạn nhân.

Cũng theo nguồn tin trên, con dao Giáp dùng để giết lái xe Grab dài hơn 10cm, là vật phòng thân của đối tượng này. Sau khi gây án, 2 nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân bỏ đi, hung khí được ném vào khu vườn gần hiện trường.

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Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn về tiền bạc - Ảnh: Internet

Nạn nhân sau khi bị đâm nhiều nhát vào lưng đã cố chạy về hướng nhà dân nhưng sau đó đã tử vong. Về chiếc điện thoại iPhone 7 của nạn nhân, Trường và Giáp khai không biết rơi ở đâu. 

Bên cạnh đó, theo thông tin trên Vietnamnet, trong quá trình thẩm vấn, đối tượng Đinh Văn Giáp tỏ ra ân hận về việc làm sai trái: "Lúc ấy tôi suy nghĩ bồng bột nên đâm anh tài xế. Tôi biết việc mình làm là sai trái và rất ân hận. Tôi đã nghĩ đến việc đầu thú nhưng vì sợ hãi nên chưa dám đi".

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Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai 2 nghi phạm, điều tra và làm rõ vụ việc.

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Liên quan đến vụ tài xế Grab bị sát hại ở Hà Nội, cơ quan công an đã xác định được danh tính 2 nghi phạm.

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