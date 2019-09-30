Hé lộ danh tính 2 nghi phạm sát hại tài xế Grab 18 tuổi: Người thất nghiệp, kẻ từng phạm tội mua bán người

Xã hội 30/09/2019 17:24

Liên quan đến vụ tài xế Grab bị sát hại ở Hà Nội, cơ quan công an đã xác định được danh tính 2 nghi phạm.

Nhiều ngày qua, vụ việc tài xế Grab bị sát hại ở Hà Nội khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sau khi công bố ảnh 2 nghi phạm, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã xác định được danh tính 2 đối tượng. Theo đó, 2 nghi can trong vụ giết lái xe Grab là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ngụ xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ngụ xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

tai xe grab bi sat hai 1
2 nghi phạm trong vụ án tài xế Grab bị sát hại gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Đại diện Công an xã Thanh Lương cho biết trên Zing, đơn vị này đã xác nhận 1 trong 2 nghi can là Đinh Văn Trường. Hiện thanh niên này đã rời khỏi nơi cư trú. 

Cũng theo nguồn tin trên, trước đó Trường thất nghiệp nên xuống Hà Nội tìm việc làm. Ngày 28/9 vừa qua, người dân địa phương nhìn thấy Trường chạy một chiếc xe màu xanh về nhà và chở theo một thanh niên khác. Tuy nhiên sau đó không lâu, đối tượng đã rời đi.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cũng xác nhận cơ quan chức năng đang truy tìm tung tích đối tượng Giáp. Được biết vào năm 2013, Đinh Văn Giáp từng có một tiền án về tội mua bán người. 

tai xe grab bi sat hai 2
Nạn nhân là sinh viên năm nhất, chạy Grab để kiếm tiền phụ giúp gia đình - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 28/9, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể nam giới mặc áo Grab tại khu vực bãi đất hoang trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trên người nạn nhân có vết đâm, những tài sản giá trị như xe máy, điện thoại đều biến mất. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nghi án giết người cướp tài sản này.

Vụ SV chạy Grab bị sát hại: Mẹ từng dặn nếu gặp cướp thì đưa hết tài sản, chạy thoát thân

Vụ SV chạy Grab bị sát hại: Mẹ từng dặn nếu gặp cướp thì đưa hết tài sản, chạy thoát thân

Trước ngày con trai gặp nạn không lâu, bà Thu dặn con nếu gặp trộm, cướp thì đưa hết tài sản để chạy thoát thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Dương giết người cướp tài sản giết lái xe Grab

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 54 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản