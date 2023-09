Liên quan đến vụ tài xế Grab bị sát hại ở Hà Nội, cơ quan công an đã xác định được danh tính 2 nghi phạm.

Nhiều ngày qua, vụ việc tài xế Grab bị sát hại ở Hà Nội khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sau khi công bố ảnh 2 nghi phạm, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã xác định được danh tính 2 đối tượng. Theo đó, 2 nghi can trong vụ giết lái xe Grab là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ngụ xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ngụ xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

2 nghi phạm trong vụ án tài xế Grab bị sát hại gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Đại diện Công an xã Thanh Lương cho biết trên Zing, đơn vị này đã xác nhận 1 trong 2 nghi can là Đinh Văn Trường. Hiện thanh niên này đã rời khỏi nơi cư trú.

Cũng theo nguồn tin trên, trước đó Trường thất nghiệp nên xuống Hà Nội tìm việc làm. Ngày 28/9 vừa qua, người dân địa phương nhìn thấy Trường chạy một chiếc xe màu xanh về nhà và chở theo một thanh niên khác. Tuy nhiên sau đó không lâu, đối tượng đã rời đi.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cũng xác nhận cơ quan chức năng đang truy tìm tung tích đối tượng Giáp. Được biết vào năm 2013, Đinh Văn Giáp từng có một tiền án về tội mua bán người.

Nạn nhân là sinh viên năm nhất, chạy Grab để kiếm tiền phụ giúp gia đình - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 28/9, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện thi thể nam giới mặc áo Grab tại khu vực bãi đất hoang trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trên người nạn nhân có vết đâm, những tài sản giá trị như xe máy, điện thoại đều biến mất. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nghi án giết người cướp tài sản này.

