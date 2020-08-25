Loạt hot girl diện quần ngắn cũn khiến dân tình chán ngán: Đẹp nên khoe hay phản cảm?

Xã hội 25/08/2020 16:37

Hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm xuất hiện khắp nơi khiến dân tình bức xúc. Mọi người hy vọng chị em phụ nữ khi ra đường nên lựa chọn trang phục phù hợp.

Mùa hè là dịp để chị em phụ nữ diện những trang phục mát mẻ, thời trang. Đặc biệt, quần ngắn là một trong những trang phục không thể thiếu mỗi khi hè về. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cô gái năng động, trẻ trung thì có không ít người bị lên án vì ăn mặc phản cảm ở nơi công cộng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Mặc dù chiếc quần short có thể giúp chị em phụ nữ khoe được đôi chân thon thả, nuột nà nhưng cũng không ít lần khiến các cô gái trở nên kém duyên trong mắt mọi người.

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Cô gái lộ rõ vòng 3 vì mặc quần ngắn ngủn khi ngồi trên xe mô tô - Ảnh: Internet

Mới đây, dân mạng lại có dịp bàn tán khi những hình ảnh này được chia sẻ trên các diễn đàn. Ngay khi được đăng tải, hình ảnh kém duyên của các cô gái đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

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Nhiều người cho rằng các cô gái ăn mặc phản cảm gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ - Ảnh: Internet

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Câu chuyện trang phục vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hầu hết cư dân mạng cho rằng, bất kỳ ai cũng có nhu cầu mặc đẹp nhưng hy vọng mọi người, đặc biệt là các cô gái nên chú ý hơn trong việc lựa chọn trang phục, không nên ăn mặc quá hở hang ở nơi công cộng. Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội lại cho rằng ăn mặc như thế nào là quyền tự do của mọi người, không ai có quyền chỉ trích hay lên án.

Hiện tại, đây vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội ăn mặc hở hang trang phục phản cảm

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