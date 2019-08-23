Lễ trao tặng Trường tiểu học & THCS đồng sơn và Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao tặng sữa cho gần 800 trẻ em tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam và là tỉnh có tài nguyên khoáng sản than đá lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, với địa hình hơn 80% là đồi núi và dân cư phân bổ không đồng đều nên việc chăm sóc về dinh dưỡng , đặc biệt đối với trẻ em tại nhiều khu vực vùng cao của tỉnh còn nhiều hạn chế. Chia sẻ khó khăn này, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam đã chọn Quảng Ninh là điểm dừng chân kế tiếp của hành trình trao tặng sữa cho trẻ em, với mong muốn mang đến cho các em niềm vui được uống sữa, được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ. Thông qua đó, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng dành cho việc phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ của thế hệ mầm non tương lai.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trao tặng bảng tượng trưng tặng trường Tiểu học & THCS Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho đại diện lãnh đạo trường và các em học sinh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng trường Tiểu học & THCS Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh do Chủ tịch Quốc hội vận động tài trợ thông qua việc trao tặng quả bóng và áo thi đấu với chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Việc xây dựng ngôi trường với tổng kinh phí 8,3 tỷ đồng ở xã vùng cao Đồng Sơn thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh được bàn giao đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2019-2020 sẽ giúp con em đồng bào dân tộc Dao nơi đây có môi trường học tập thuận lợi hơn.

Cũng trong chương trình, để tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày” và góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt đem niềm vui uống sữa đến cho trẻ em nghèo, Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam và Vinamilk đã trao tặng 71.330 ly sữa trị giá gần 500 triệu đồng cho gần 800 em học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ninh được uống sữa miễn phí, mỗi ngày 1 hộp trong vòng 3 tháng, với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ, vươn lên trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và các đại biểu trao tặng học bổng và sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ngoài những ly sữa thơm ngon mà các em sẽ được thụ hưởng, tại chương trình, các em còn được các bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí. Các em còn được xem các tiết mục văn nghệ vui tươi, tham gia các trò chơi vui nhộn và đầy tính sáng tạo được Ban tổ chức thiết kế riêng dành cho các em. Đặc biệt hơn, các em còn được giao lưu cùng Đại sứ chương trình – Nghệ sĩ Xuân Bắc. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng niềm vui thích ánh lên trên đôi mắt của các em, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk càng quyết tâm phấn đấu hơn nữa để có thêm nhiều trẻ em được thụ hưởng những ly sữa thơm ngon và bổ dưỡng, tiếp nguồn cho một thế hệ Việt Nam mạnh khỏe và trí tuệ.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Ủy viên Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội cùng các đại biểu trao học bổng và sữa cho các em học sinh có thành tích xuất sắc.

Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của công ty Vinamilk với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Với 1.631.000 ly sữa tương đương 10,5 tỷ đồng Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam dành cho gần 18.000 trẻ em của 25 tỉnh thành trên cả nước vào năm 2019, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường 11 năm là hơn 35 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương 150 tỷ đồng cho gần 441 ngàn trẻ em khó khăn trên khắp Việt Nam. Gần đây nhất, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Định, Quảng Ninh, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang,…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu và Đại sứ chương trình- Nghệ sĩ Xuân Bắc thực hiện nghi thức mở xe sữa và trao tặng sữa của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cho các em học sinh.

Bên cạnh chương trình Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện nay Vinamilk còn là đơn vị triển khai chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và tiên phong chương trình Sữa học đường quốc gia trên toàn quốc.

Năm 2019 là năm thứ 7 trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước, Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã đưa tổng số cây đã trồng tại gần 20 tỉnh thành Việt Nam lên tới gần 700 ngàn cây xanh các loại với giá trị gần 9 tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao sữa cho các em học sinh tại chương trình.

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Vinamilk trao tặng sữa cho các em học sinh trường Tiểu học & THCS Đồng Sơn.

Vinamilk cũng là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm học 2007 cho đến nay, nhằm đem đến các sản phẩm sữa dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho các em học sinh trên mọi miền đất nước, giúp các em được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, vì một Việt Nam Vươn Cao. Đến năm 2019, Vinamilk đã cung cấp sữa cho hơn 3 triệu em học sinh mầm non, tiểu học ở các tỉnh, thành đang triển khai chương trình Sữa học đường như: Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh…

Niềm vui uống sữa của các em học sinh trường Tiểu học & THCS Đồng Sơn.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và các đại biểu trồng cây lưu niệm cho ngôi trường mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham quan bếp ăn của các em học sinh trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn.

Các bác sĩ của Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám tư vấn dinh dưỡng cho các em học sinh tại chương trình.