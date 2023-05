Cho rằng bố hay uống rượu, đánh đập, la mắng mẹ, nam thanh niên dùng xà beng đánh bố khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 23/5, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo A.T (20 tuổi, ở thôn 2, xã Đăk Pne, H.Kon Rẫy, Kon Tum) về tội Giết người.

Bị cáo A.T tại tòa - Ảnh: Báo Thanh niên

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo A.T 18 năm tù về tội giết người.

Trước đó, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 27/11/2022, A.T về nhà bố mẹ để tìm ông A.P (41 tuổi, bố ruột của A.T). Do bực tức việc bố thường xuyên uống rượu say, đánh và chửi mắng mẹ, A.T lấy xà beng đánh nhiều nhát vào người ông P. và được hàng xóm can ngăn.

Tiếp đó, A.T thấy ông A.P đi ra ngoài sân, liền dùng cây gỗ đánh nhiều lần vào lưng khiến nạn nhân ngã úp mặt xuống đất.

Lát sau, bà Y.M (vợ ông A.P) đi làm rẫy về phát hiện ông A.P nằm bất động ở sân, đã tử vong nên trình báo công an.

