Tài xế lái xe máy chở theo 2 người khác không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao. Khi CSGT ra hiệu lệnh, chiếc xe không dừng lại mà tông thẳng vào CSGT.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 6/3, Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển xe môtô vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ khiến 1 cán bộ CSGT bị thương khi đang làm nhiệm. Hiện trường xảy ra vụ việc xe máy chở 3 người tông CSGT - Ảnh: Báo người Lao Động Cụ thể, khoảng 20h15 tối 5/3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 gồm các Trung tá Nguyễn Văn Dương, Thiếu tá Đỗ Khánh Toàn, Thượng uý Bùi Thế Anh và Trung uý Bùi Đình Úy, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề tại km 52+500 Quốc lộ 37 thuộc phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.

Khi tổ công tác CSGT đang thực hiện nhiệm vụ thì xuất hiện xe máy mang BKS 34B4-590.51 chạy trên Quốc lộ 37 hướng Gia Lộc - TP Hải Dương, do Nguyễn Văn Toản lái hướng Gia Lộc - TP Hải Dương, chở theo Lê Anh Văn và Lê Tuấn Tài đều ở xã Toàn Thắng (Gia Lộc) không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, phóng với tốc độ cao, đã lao thẳng vào tổ công tác. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo người Lao Động Hình ảnh xe máy tông trúng nam CSGT đang làm nhiệm vụ trên QL37, tỉnh Hải Dương - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau vụ va chạm khiến cảnh sát Đỗ Khánh Toàn, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cảnh sát Bùi Đình Úy bị thương ở chân trong quá trình truy bắt tài xế vi phạm.

Người điều khiển xe máy tông CSGT là Nguyễn Văn Toản bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, 2 thanh niên còn lại là Lê Anh Văn và Lê Tuấn Tài bị thương nhẹ, phương tiện hư hỏng. Hiện tại, vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương thụ lý, điều tra, giải quyết nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ám ảnh tội ác của gã con rể tàn độc ra tay sát hại cả gia đình vợ ở Lâm Đồng Đã qua vài ngày nhưng người dân thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ án con rể ra tay tàn độc với gia đình vợ.

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