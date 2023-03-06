Kinh hoàng 'quái xế' tông văng chiến sĩ CSGT khiến 2 người bị thương

Xã hội 06/03/2023 15:05

Tài xế lái xe máy chở theo 2 người khác không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao. Khi CSGT ra hiệu lệnh, chiếc xe không dừng lại mà tông thẳng vào CSGT.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 6/3, Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển xe môtô vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ khiến 1 cán bộ CSGT bị thương khi đang làm nhiệm.

Kinh hoàng 'quái xế' tông văng chiến sĩ CSGT khiến 2 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc xe máy chở 3 người tông CSGT - Ảnh: Báo người Lao Động

Cụ thể, khoảng 20h15 tối 5/3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 gồm các Trung tá Nguyễn Văn Dương, Thiếu tá Đỗ Khánh Toàn, Thượng uý Bùi Thế Anh và Trung uý Bùi Đình Úy, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề tại km 52+500 Quốc lộ 37 thuộc phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.

Khi tổ công tác CSGT đang thực hiện nhiệm vụ thì xuất hiện xe máy mang BKS 34B4-590.51 chạy trên Quốc lộ 37 hướng Gia Lộc - TP Hải Dương, do Nguyễn Văn Toản lái hướng Gia Lộc - TP Hải Dương, chở theo Lê Anh Văn và Lê Tuấn Tài đều ở xã Toàn Thắng (Gia Lộc) không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, phóng với tốc độ cao, đã lao thẳng vào tổ công tác.

Kinh hoàng 'quái xế' tông văng chiến sĩ CSGT khiến 2 người bị thương - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo người Lao Động
Kinh hoàng 'quái xế' tông văng chiến sĩ CSGT khiến 2 người bị thương - Ảnh 3
Hình ảnh xe máy tông trúng nam CSGT đang làm nhiệm vụ trên QL37, tỉnh Hải Dương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau vụ va chạm khiến cảnh sát Đỗ Khánh Toàn, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cảnh sát Bùi Đình Úy bị thương ở chân trong quá trình truy bắt tài xế vi phạm.

Người điều khiển xe máy tông CSGT là Nguyễn Văn Toản bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, 2 thanh niên còn lại là Lê Anh Văn và Lê Tuấn Tài bị thương nhẹ, phương tiện hư hỏng.

Hiện tại, vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương thụ lý, điều tra, giải quyết nghiêm theo quy định của pháp luật.

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