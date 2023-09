Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 6/3, Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển xe môtô vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ khiến 1 cán bộ CSGT bị thương khi đang làm nhiệm.

Hiện trường xảy ra vụ việc xe máy chở 3 người tông CSGT - Ảnh: Báo người Lao Động

Cụ thể, khoảng 20h15 tối 5/3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 gồm các Trung tá Nguyễn Văn Dương, Thiếu tá Đỗ Khánh Toàn, Thượng uý Bùi Thế Anh và Trung uý Bùi Đình Úy, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề tại km 52+500 Quốc lộ 37 thuộc phường Thạch Khôi, TP Hải Dương.