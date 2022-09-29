Không khí tang thương, đượm buồn tại lễ tang Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký

Xã hội 29/09/2022 09:00

Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Nguyễn Ngọc Ký đã qua đời vào lúc 02h05' ngày 28/9, nhằm ngày 3/9 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 76 tuổi.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, trưa ngày 28/9, nhiều bạn bè, người thân, đồng hương quê Nam Định và đông đảo các thế hệ học trò đã có mặt tại Khu Dân cư Nam Long (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP.HCM) để tham dự lễ viếng cố Nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại lễ viếng, anh Trần Văn Phương - Giám đốc Công ty TNHH Tâm Phát tự nhận mình là người học trò nhỏ của thầy Nguyễn Ngọc Ký. Anh cho biết, cho đến giờ vẫn còn nhớ như in câu chuyện "Bàn chân kì diệu" được học cách đây vài chục năm. Anh Phương xúc động: "Thế hệ 8X chúng tôi luôn coi thầy là người truyền lửa, thật vinh dự và tự hào khi tôi vừa là thế hệ con cháu vừa tự hào cùng quê hương Hải Hậu, Nam Định với thầy".

Không khí tang thương, đượm buồn tại lễ tang Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - Ảnh 1
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 28/9. Sự ra đi của người viết chữ bằng chân để lại nhiều niềm thương tiếc cho gia đình và đồng nghiệp - Ảnh: Vietnamnet

Chị Ngọc (cháu nuôi của thầy Ký) chia sẻ: "Ông mất để lại nỗi tiếc thương cho cả gia đình, các con cháu. Tôi đã túc trực ở đây từ rạng sáng cho đến bây giờ để bên cạnh chia sẻ nỗi buồn với mẹ (cô Hương, con của thầy Ký). Tối qua, tất cả con cháu, bạn bè có mặt đã đọc kinh cầu nguyện cho ông".

Mấy hôm nay, anh Trần Đăng Ninh (ngụ phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức), một đồng hương quê Nam Định và cũng là bạn bè của gia đình con cái thầy Nguyễn Ngọc Ký cũng túc trực trong thời khắc cuối cùng của ông. "Mấy năm gần đây thầy yếu đi nhiều do phải chống chọi kiên trì với bệnh suy thận, tuần 3 lần phải chạy thận nhân tạo" - anh Ninh cho biết.

Không khí tang thương, đượm buồn tại lễ tang Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - Ảnh 2
Bạn bè, người dân, nhiều thế hệ học trò đến viếng cố NGƯT Nguyễn Ngọc Ký về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Theo thông tin từ Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - con gái thứ hai của người thầy viết chữ bằng chân không kìm được nỗi đau và nước mắt khi đứng trước linh cữu cha nghẹn ngào: "Sao vội bỏ rơi tụi con vậy cha".

Bà Hương liên tục gào khóc mỗi khi có khách đến viếng và thăm hỏi. Bà cho biết, thầy Nguyễn Ngọc Ký phải chạy thận từ năm 2011 ba lần/tuần. "Cha là một người mẫu mực, luôn đồng hành với con cái dù vui buồn hay khó khăn. Ông không la mắng khi dạy con mà luôn đưa ra những câu chuyện để con hiểu được những điều sâu sắc" - bà Hương kể lại.

Không khí tang thương, đượm buồn tại lễ tang Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - Ảnh 3
Đông đảo người dân trên địa bàn TP. Thủ Đức đến viếng - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Bà cho biết, thầy Ký trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2h. Sự ra đi đột ngột của nhà giáo ưu tú khiến con cháu vô cùng thương tiếc. "Ông cũng chưa kịp trăng trối với các con cháu câu nào" - bà Hương nói.

Không khí tang thương, đượm buồn tại lễ tang Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - Ảnh 4
Nước mắt luôn trực trào trên đôi mắt bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Ảnh: Vietnamnet

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký qua đời ở tuổi 76, sau nhiều năm chiến đấu với bệnh suy thận. Dù bị bại liệt cả hai tay từ nhỏ, ông không đầu hàng số phận, cố gắng vượt qua và rèn luyện đôi chân thay cho tay. Năm 1992, ông được nhận danh hiệu "Nhà giáo ưu tú".

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời - Thương tiếc người thầy viết chữ bằng chân, không cần phấn trắng và bảng đen

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời - Thương tiếc người thầy viết chữ bằng chân, không cần phấn trắng và bảng đen

Nhà văn - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký qua đời, hưởng thọ 75 tuổi (26/6/1947 – 28/9/2022).

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