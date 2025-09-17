iOS 26: Cuộc cách mạng giao diện Liquid Glass và những điểm nhấn AI đột phá

Trọng tâm của iOS 26 là thiết kế Liquid Glass, mang đến giao diện kính mờ trong suốt, sống động và phản chiếu ánh sáng tự nhiên như thủy tinh. Đây không chỉ là sự thay đổi về thẩm mỹ mà còn nâng tầm trải nghiệm tương tác cho người dùng.

Màn hình khóa: Đồng hồ tự động điều chỉnh vị trí để hài hòa với hình nền, trong khi hiệu ứng không gian 3D làm cho hình ảnh trở nên sống động hơn khi bạn xoay máy.

Các biểu tượng, widget, thanh công cụ và nút bấm sở hữu hiệu ứng kính đa tầng, co giãn và biến đổi linh hoạt theo thao tác. Giao diện đảm bảo nhất quán, hiện đại và tạo cảm giác mới mẻ xuyên suốt từ Màn hình khóa, Trung tâm điều khiển đến các ứng dụng như Camera, Safari và Ảnh.

Ứng dụng: Camera có bố cục tối giản giúp người dùng tập trung vào khoảnh khắc, còn Safari hiển thị trang web tràn viền, tối ưu hóa không gian hiển thị một cách ngoạn mục.

Apple Intelligence - Trợ lý AI thông minh và riêng tư hơn bao giờ hết

Giao tiếp không rào cản với Live Translation

Live Translation là giải pháp, được tích hợp vào Tin nhắn, Điện thoại và FaceTime, hỗ trợ dịch giọng nói và văn bản theo thời gian thực ngay trên thiết bị. Nhờ đó, tốc độ nhanh, bảo mật tối đa và loại bỏ rào cản ngôn ngữ, ngay cả khi đối phương không dùng iPhone.

Sáng tạo vô hạn với Genmoji và Image Playground

Genmoji cho phép tạo emoji độc đáo bằng mô tả văn bản, biến mỗi biểu tượng cảm xúc thành sáng tạo cá nhân. Image Playground hỗ trợ thiết kế hình nền độc lạ cho từng cuộc trò chuyện, tăng tính sinh động và cá nhân hóa. Đặc biệt, Apple Intelligence sẽ hỗ trợ tiếng Việt vào cuối 2025, đánh dấu bước ngoặt mới cho người dùng Việt Nam.

Nâng cấp toàn diện trải nghiệm hàng ngày

Tin nhắn, Điện thoại và CarPlay thông minh hơn

Nhóm chat iMessage nay cho phép tạo khảo sát nhanh và cá nhân hóa hình nền cuộc trò chuyện. Ứng dụng Điện thoại bổ sung Call Screening, tự động chuyển cuộc gọi lạ thành văn bản để người dùng quyết định nghe máy. CarPlay nâng cấp giao diện Liquid Glass đồng bộ, hỗ trợ Live Activities và cho phép điều khiển trực tiếp nhiều tính năng xe như radio, điều hòa.

Giải trí đỉnh cao và tiện ích vượt trội

Apple Music: Bổ sung tính năng dịch lời bài hát và AutoMix dùng AI để chuyển bài mượt mà như DJ chuyên nghiệp.

Apple Maps: Tính năng Visited Places tự động lưu lại lịch sử các địa điểm bạn đã ghé qua.

Apple Games: Một ứng dụng hoàn toàn mới, trở thành trung tâm quản lý tất cả trò chơi trên iPhone của bạn.

Trải nghiệm iOS 26 trọn vẹn nhất trên iPhone thế hệ mới

iOS 26 hỗ trợ các dòng máy từ iPhone 11 trở lên, tuy nhiên để tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của Apple Intelligence và những tính năng cao cấp nhất, thế hệ iPhone mới nhất là iPhone 17 và iPhone Air chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

