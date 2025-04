Mục tiêu của sự kiện:

Thực hiện Công văn 1234/BNV-TCPCP ngày 22/02/2025 của Bộ Nội vụ: tổ chức Đại hội để tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. Cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng về dinh dưỡng cho người bệnh ung thư.

Hội thảo Dinh dưỡng tiết chế năm 2025 có sự tham gia của 12 báo cáo khoa học từ các đơn vị: Hội Đột quỵ Việt Nam, Hội Ung thư Việt Nam, Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, Viện Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân đội 103, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Quốc tế Becamex và các công ty đồng hành tài trợ.

Dinh dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong điều trị đa mô thức cho người bệnh ung thư. Người bệnh không chỉ chịu ảnh hưởng từ bản thân bệnh lý mà còn từ các phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích… Nếu thiếu hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp, người bệnh dễ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, suy mòn, rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hiệu quả điều trị và chất lượng sống.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã cập nhật các kiến thức và thực hành về dinh dưỡng trong điều trị ung thư, bao gồm:

Dịch tễ học ung thư tại Việt Nam

Thực trạng suy mòn cơ, béo phì có suy mòn cơ và yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi Hà Nội

Dinh dưỡng dự phòng đột quỵ và ung thư

Thực phẩm và nguy cơ ung thư

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư vú (Bệnh viện K)

Tình trạng dinh dưỡng và chất lượng sống của bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn IV điều trị hóa chất (Bệnh viện Ung bướu Hà Nội)

Can thiệp dinh dưỡng miễn dịch chu phẫu cho người bệnh phẫu thuật thanh quản

Ứng dụng AI trong quản lý dinh dưỡng cộng đồng cho bệnh nhân ung thư

Chia sẻ kinh nghiệm những ca bệnh lâm sàng

Hội thảo cũng tập trung thảo luận chuyên sâu về các giải pháp và những cập nhật mới trong lĩnh vực dinh dưỡng dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, với mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Dinh dưỡng được xác định là thành tố thiết yếu trong chiến lược điều trị đa mô thức cho bệnh nhân ung thư, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tăng cường khả năng đáp ứng với các phương pháp điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các phiên thảo luận sôi nổi đã làm nổi bật tiềm năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, xu hướng nghiên cứu dịch tễ học, cũng như các định hướng mới trong dinh dưỡng dự phòng và hỗ trợ điều trị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong thời gian tới.

Các sản phẩm của Vinamilk được trưng bày tại hội nghị

Tại hội thảo, đại diện Vinamilk cũng chia sẻ: “Là công ty sữa hàng đầu tại Việt Nam, Vinamilk từ niềm tự hào Thương hiệu Quốc gia đến vươn ra tầm thế giới với giá trị thương hiệu thuộc Top 10 ngành sữa toàn cầu, và xếp thứ 5 về thương hiệu phát triển bền vững. Vinamilk hiện có 15 trang trại công nghệ cao, và 16 nhà máy sữa hiện đại trong và ngoài nước. Vinamilk luôn đi đầu trong việc đồng hành cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ các sự kiện thăm khám – tư vấn sức khỏe miễn phí; ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến chương trình tập huấn dinh dưỡng điều trị cho điều dưỡng khắp cả nước. Vinamilk còn không ngừng nghiên cứu, phát triển và tiên phong ứng dụng các đột phá dinh dưỡng mới vào sản phẩm để nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam như sữa tươi 100%, sữa tươi Green Farm, sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold. Trong đó, sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Gold được xem là giải pháp dinh dưỡng đầy đủ cho người ốm cần bồi bổ sức khỏe, người suy nhược cơ thể do ăn uống kém, người cần phục hồi sức khỏe với 39 dưỡng chất quý giá. Sản phẩm có thể sử dụng như thực phẩm hàng ngày giúp người lớn tuổi ăn ngon, ngủ ngon, hỗ trợ xương khớp, tốt cho tim mạch, đề kháng, trí nhớ; hoặc nuôi ăn cho người bệnh qua đường ống thông”.