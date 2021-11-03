Học vấn của vợ chồng nữ CEO Đại Nam gây bất ngờ khi được hé lộ, chỉ học tới lớp 11 nhưng hiện nắm trong tay cơ ngơi 'ngàn tỷ'?

Xã hội 03/11/2021 09:45

Thông tin về học vấn của bà Nguyễn Phương Hằng và đại gia Dũng "lò vôi" hiện đang được cư dân mạng bàn tán.

Đến hẹn lại lên, mới đây trong buổi livestream của mình, nữ CEO Phương Hằng bất ngờ nhắc một YouTuber có tên Quỳnh Như đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng đã nói rằng: "Giữa tôi và Quỳnh Như, tôi không có gì để khuyên nhủ Quỳnh Như vì Quỳnh Như tự cho mình là người ăn học, còn tôi chỉ học lớp 11 thôi. Nhưng trải nghiệm đời của tôi hơn Quỳnh Như rất nhiều".

Chỉ một câu nói ngắn gọn thế thôi nhưng khiến cõi mạng không khỏi trầm trồ vì nữ đại gia chỉ mới học hết lớp 11 nhưng hiện tại đã nắm trong tay khối tài sản "ngàn tỷ", có BST kim cương "hột mít" mà người phụ nữ nào cũng ao ước. Tuy nhiên, sẽ càng bất ngờ hơn nữa khi biết rằng cả 2 vợ chồng bà Phương Hằng đều được nhận bằng giáo sư - tiến sĩ.

Học vấn của vợ chồng nữ CEO Đại Nam gây bất ngờ khi được hé lộ, chỉ học tới lớp 11 nhưng hiện nắm trong tay cơ ngơi 'ngàn tỷ'? - Ảnh 1
Vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng sở hữu khối tài sản 'ngàn tỷ' - Ảnh: Internet

Theo thông tin công khai trên Internet về học vấn của đại gia Huỳnh Uy Dũng, được ghi nhận chưa học hết lớp 12 thì đã đi bộ đội và phục vụ trong quân ngũ. Tuy nhiên, vì sao cả hai vợ chồng đều có bằng học vị tiến sĩ và giáo sư?

Theo thông tin của Doanh Nghiệp và Tiếp thị, vào cuối năm 2018, cả hai vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng đã được đại diện của trường ĐH Apollos trao bằng giáo sư thỉnh giảng. Ông Huỳnh Uy Dũng nhận được tấm bằng "Honorary Doctor of Business Administration" (tạm dịch: tiến sĩ danh dự về quản trị kinh doanh), bà Hằng nhận về tấm bằng "Honorary Visiting Professor" (tạm dịch: giáo sư danh dự).

Học vấn của vợ chồng nữ CEO Đại Nam gây bất ngờ khi được hé lộ, chỉ học tới lớp 11 nhưng hiện nắm trong tay cơ ngơi 'ngàn tỷ'? - Ảnh 2
Bức ảnh nhận danh hiệu danh dự mà vợ chồng ông Dũng và Hằng nhận được - Ảnh: Internet

Theo đó, trước đây, việc nhận bằng danh dự này của vợ chồng ông Dũng và bà Hằng cũng sản sinh ra không ít bàn tán lẫn điều tiếng trên mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi về việc hai vị đại gia đã có đóng góp gì mà nhận được tấm bằng danh dự này. Ngoài ra, nhiều người cũng vào website của trường ĐH Apollos để tìm hiểu thì cũng không thấy có mặt của ông Dũng và bà Hằng.

Để giải thích cho điều này, một số netizen cho rằng, danh hiệu giảng viên danh dự vì họ không trực tiếp giảng dạy thường niên trong trường nên việc không xuất hiện trên website là điều dễ hiểu. Ngoài ra, việc trao danh hiệu giáo sư - tiến sĩ danh dự tùy thuộc vào từng quy định của mỗi trường đại học. Tuy nhiên, việc nhận bằng của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" cũng sáng tỏ về năng lực thật sự chứ không phải chỉ là một lời "nói suông".

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