Thời điểm bị công an bắt, Hà không tỏ ra lo lắng mà bình tĩnh cho lời khai. Đối tượng cho biết dùng bê tông phi tang thi thể 2 nạn nhân không phải vì sợ bị phát hiện mà vì không muốn mùi hôi thối của xác chết ảnh hưởng đến việc tu luyện của cả nhóm.

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể trong khối bê tông ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cơ quan công an cho biết vẫn đang đấu tranh làm rõ lời khai của Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 3 nghi can khác. Hà được cho là kẻ chủ mưu sát hại 2 nạn nhân và chỉ đạo phi tang thi thể.

Khi khám xét chiếc ô tô 7 chỗ được nhóm nghi can sử dụng, cơ quan công an phát hiện 30 lượng vàng, 20.000 đô la Mỹ, 300 triệu đồng. Hà khai có được số tiền này nhờ việc bán nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM) nhằm phục vụ việc tu luyện. Tuy nhiên nguồn gốc thực sự của số tiền vẫn đang được công an xác minh.

Hai nghi can Hoa (trái) và Hà là mẹ con ruột - Ảnh: Internet

Hà tại thời điểm làm chủ quán cà phê ở quận 10 - Ảnh: FBNV

Trước đây, Hà cùng mẹ ruột là Trịnh Thị Hồng Hoa (nghi can trong vụ án) sống tại đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (TP.HCM). Cả hai được hàng xóm đánh giá là hiền lành, không gây điều tiếng gì. Bà Hoa cũng nhiều lần khoe với hàng xóm con gái mình giỏi giang, từng đi du học và là chủ quán cà phê.

Khoảng 4 năm trước, bà Hoa bán nhà dọn đi nơi khác sinh sống, hàng xóm không ai biết tin tức gì. Cho đến khi nghe tin hai mẹ con dính vào vụ án chấn động ở Bình Dương, những người quen biết với hai đối tượng đều vô cùng bất ngờ.

Trước đó, trưa 18/5, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự 4 nghi can liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, con ruột Hoa) cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM và Lê Ngọc Phương Thảo (thường được gọi là Thanh, 29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương).

Hai nạn nhân là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Những người này đều trong một nhóm tu luyện bộ môn giáo phái lạ. Sau một thời gian tu luyện ở Nha Trang bị chính quyền xử phạt hành chính, cả nhóm về căn hộ chung cư của bà Hoa (mẹ ruột Hà) ở TP.HCM để tiếp tục tu luyện.

Sau đó Hà thuyết phục bà Hoa bán căn nhà với giá 2 tỷ đồng, lấy tiền mua nhà rộng rãi hơn. Tháng 9/2018, nhóm của Hà thuê một căn nhà trên đường D2 (KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để cả nhóm sinh hoạt. Thời điểm này có 2 phụ nữ khác cũng tham gia tu luyện nhưng do cực khổ nên đã bỏ đi.

Chiếc xe 7 chỗ chứa nhiều đồ dùng sinh hoạt của nhóm đối tượng - Ảnh: Internet

Lo sợ họ tiết lộ với người khác về hoạt động của nhóm nên Hà quyết định bỏ căn nhà, đến thuê nhà mới tại số 90 (ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) của ông N.M.V (ngụ Bình Dương). Đây cũng chính là nơi phát hiện 2 thi thể.

Trong quá trình tu luyện, Trần Đức Linh được cho là không tuân thủ đúng quy định trong lúc tu luyện dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh. Sau đó Linh nhảy từ lầu 1 xuống đất tử vong.

Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi.

Sau đó nhóm của Hà bỏ thi thể Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính, băng keo quấn xung quanh dựng trong phòng ngủ rồi tiếp tục tu luyện trong căn nhà.

Những ngày sau đó, nạn nhân Thành được cho là có biểu hiện lạ như thường nhìn trộm 2 người nữ trong lúc ngủ, lúc tắm, không nhịn được ăn mà ra ngoài tìm đồ ăn khác... Do đó, Hà và Thanh đã quyết định giết Thành vì cho rằng bị "quỷ nhập".

Hà và Thanh đi mua một bình ắc-quy và bộ kích điện về nhà, kích điện Thành khiến nạn nhân bị điện giật bất tỉnh. Hà lấy sợi dây vải siết cổ Thành tới chết rồi khóa cửa phòng ngủ.

Sau khi giết chết nạn nhân, Hà và Thanh vẫn sinh hoạt và tu luyện bình thường. Tuy nhiên do thi thể bốc mùi hôi thối khiến cả nhóm không thể tập trung tu luyện nên Thanh lên mạng đặt mua thùng nhựa.

Cả nhóm chia nhau đi mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể. Trong lúc cho thi thể vào thùng, do thi thể bị trương phình nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát để thi thể xẹp xuống, sau đó cho vào thùng đổ bê tông.

Một thời gian sau, cả nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại TP. Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện trong phòng.

Giữa tháng 5, ông N.M.V. bán lại căn nhà trên cho ông N.T.H. Khi ông H. vào dọn dẹp thì phát hiện 2 thùng nhựa chứa bê tông, tiến hành đập bỏ thì tá hỏa phát hiện thi thể bên trong nên báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng. Bước đầu, Hà và Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi Thanh) đã khai nhận hành vi giết người. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.