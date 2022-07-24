Hé lộ nguyên nhân ban đầu thảm kịch 6 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Bình Dương

Xã hội 24/07/2022 16:19

Chiều ngày 24/7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã thông tin ban đầu về nguyên nhân 6 người tử vong tại căn nhà ở thị xã Bến Cát.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều ngày 24/7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân nhiều người trong một ngôi nhà tại khu vực gần chợ Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) tử vong.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát cho biết bước đầu xác định 6 người trong một gia đình tử vong gồm có 2 người lớn, 2 người trên 12 tuổi và 2 trẻ em dưới 5 tuổi, cùng sống trong một căn nhà thuê ở Mỹ Phước 3, thuộc phường Thới Hòa. Hiện thi thế 6 nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

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Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

"Nguyên nhân bước đầu có thể do tất cả bị ngạt khí, vì tối hôm trước khu vực này mất điện, cả gia đình này dùng máy phát nhưng cửa đóng kín, toàn kính xung quanh nên mới xảy ra hậu quả thương tâm như trên"- ông Ân cho hay.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn siết chặt an ninh xung quanh hiện trường khu vực sáu người trong một ngôi nhà nằm trên đường NJ15 (ấp 3B phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tử vong bất thường.

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Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng là một tiệm làm tóc. Hiện tại, có rất đông lực lượng công an và ngành chức năng liên quan đang phong tỏa hiện trường, siết chặt an ninh để khám nghiệm.

Xung quanh hiện trường rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc và lực lượng công an đã cho giải tán để đảm bảo tình hình ANTT.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu thảm kịch 6 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Bình Dương - Ảnh 3
Lực lượng công an giải tán người dân tập trung quanh khu vực hiện trường để đảm bảo tình hình ANTT - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Như đã dưa tin trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, sáng cùng ngày, người dân sống gần một căn nhà nằm trong KCN Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) phát hiện bên trong có nhiều người nằm bất động nên trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 người bất tỉnh, bên cạnh có một máy phát điện. Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

Nóng: Phát hiện nhiều người tử vong bất thường trong một ngôi nhà tại Bình Dương

Nóng: Phát hiện nhiều người tử vong bất thường trong một ngôi nhà tại Bình Dương

Công an thị xã Bến Cát đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện nhiều người tử vong trong một căn nhà.

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