Hé lộ lời khai của người mẹ kế sát hại con riêng 6 tuổi của chồng ở Tuyên Quang

Xã hội 29/11/2019 20:48

Người mẹ kế khai có người xúi giục giết con riêng của chồng, chỉ khi bé trai 6 tuổi chết thì con của mình mới được hạnh phúc. Vụ án mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết bước đầu nghi phạm La Thị Thức (30 tuổi, trú tại thôn Khuân Nhào, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa) đã thừa nhận hành vi sát hại bé Bàn Văn Th. (6 tuổi), con riêng của anh Bàn Văn Bao (trú huyện Lâm Bình).

Nghi phạm có biểu hiện mắc bệnh tâm thần sau sinh nên cơ quan công an đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với người này. 

Theo thông tin trên Zing, người mẹ kế khai trước thời điểm gây án, trong đầu xuất hiện những lời sai khiến, xúc giục giết con riêng của chồng. Chỉ khi bé trai 6 tuổi chết thì con ruột của Thức mới được hạnh phúc. 

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Nơi mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi - Ảnh: Zing

Trưa 23/11, nhân lúc chồng ngủ say, Thức đưa bé Th. ra sau vườn sát hại rồi giấu xác. Sau khi ngủ dậy, anh Bao không thấy con nên tá hỏa đi tìm. Đến khoảng 6 giờ tối cùng ngày, do không tìm được con trai, anh Bao mới nhờ công an giúp đỡ. Công an huyện Lâm Bình vào cuộc điều tra, lấy lời khai anh Bao và vợ.

Lúc này, La Thị Thức vừa đi lấy củi về, quần áo ướt sũng. Người này thay quần áo rồi vứt lại trong phòng tắm. Nhận thấy bộ quần áo ướt sũng bốc lên mùi tanh của máu, nghi là máu của cháu bé đang mất tích nên lực lượng công an đã tập trung đấu tranh với người mẹ kế này. 

Đến 1 giờ sáng hôm sau, Thức đã thừa nhận hành vi giết cháu Th. rồi giấu xác ở vườn mía sau nhà. Khi công an tới chỗ giấu xác mà nghi can chỉ thì tìm thấy thi thể nạn nhân 6 tuổi. 

Theo lãnh đạo địa phương, Thức và anh Bao sống với nhau như vợ chồng được hơn một năm nay. Người phụ nữ này mới về quê sinh con. Sự việc xảy ra khi Thức quay lại huyện Lâm Bình được 4 ngày.

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Chuyên gia pháp lý nhận định, đối tượng chỉ vì sự ích kỷ bản thân mà đang tâm sát hại rất dã man cháu bé. Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng còn phi tang thi thể cháu bé nhằm che giấu hành vi phạm tội.

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