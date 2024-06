Hải Phòng cháy nhà dân, khói đen cuồn cuộn một góc trời, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường

Sáng ngày 8/6, tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy lớn tại nhà dân, cột khói đen bốc cao nghi ngút.

Theo thông tin từ báo Lao Động: Hồi 8h42 ngày 8.6, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hải Phòng nhận được thông tin về một vụ cháy tại nhà dân ở xóm 1, thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương. Ngay lập tức, đơn vị điều động lực lượng và xe cứu hỏa của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 đến hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện An Dương và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 để tiến hành công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Lao Động)

Đến 9h10 cùng ngày, đám cháy được kiểm soát và dập tắt hoàn toàn. Ban đầu xác định cháy từ lán để đồ của gia đình. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được công an huyện thống kê và làm rõ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ngăn chặn cháy lan sang ngôi nhà hai tầng lân cận có diện tích 65m².

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Đám cháy đã được khống chế (Ảnh: Lao Động)

Theo thôn tin từ Vietnamnet, sáng nay tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà dân: Công an quận 10, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra trên địa bàn phường 2.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 10 phối hợp với Đội chữa cháy KV1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã triển khai phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường.

Tổ cứu nạn cứu hộ bắc thang tiếp cận cứu 2 người trên tầng 2 căn nhà đồng thời hướng dẫn 2 người thoát qua căn nhà kế bên để xuống đất an toàn. Đám cháy nhanh chóng được khống chế.

Quận 10 lửa bùng cháy dữ dội tại nhà dân, lực lượng chức năng cứu sống 2 mẹ con thoát đám cháy ở tầng 2 Sáng nay, ngày 8/6 người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại một căn nhà trong con hẻm nên hô hoán. Người trong căn nhà này vội tìm cách thoát ra bên ngoài.

