Hà Nội: Tăng tốc kiểm soát dịch Covid-19, xét nghiệm 100% người dân từ ngày 6/9 đến ngày 12/9

Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định; đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng.

Về thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và lộ trình tạo điều kiện dần phục hồi kinh tế, lãnh đạo thành phố yêu cầu tại các khu vực nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm, dứt khoát việc giãn cách xã hội.

Tại các khu vực có nguy cơ thấp sẽ duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa bàn kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt và quan tâm các lĩnh vực kinh tế-xã hội, các hoạt động quan trọng khác trên địa bàn, nhất là tại các xã, phường, thị trấn.

Thành phố đề nghị thực hiện nghiêm ngặt quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó”. Bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và ngay khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn.