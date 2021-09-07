Hà Nội: Tăng tốc kiểm soát dịch Covid-19, xét nghiệm 100% người dân từ ngày 6/9 đến ngày 12/9

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trước ngày 15/9 để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, tối 6/9, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành công điện về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong nội dung công điện nêu rõ mục tiêu trước ngày 15/9 nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh để thành phố vào nhóm kiểm soát tốt theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế. Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu huy động lực lượng xét nghiệm thần tốc, quét nhiều vòng để giúp bóc tách nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các vùng đỏ, vùng vàng và mở rộng vùng xanh.

Từ ngày 6/9 đến 12/9, xét nghiệm toàn bộ 100% người dân trên toàn địa bàn theo nguyên tắc tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, khu vực nguy cơ rất cao lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần. Tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần. Tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần. Chốt kiểm soát người và phương tiện vào 'vùng đỏ' Hà Nội - Ảnh: Tuổi trẻ Theo thông tin của Vietnamplus, hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng covid-19 mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2 và các chỉ đạo của Thủ tướng trước ngày 15/9 trên cơ sở số vaccine được phân giao của Bộ Y tế.

Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định; đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng. Về thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và lộ trình tạo điều kiện dần phục hồi kinh tế, lãnh đạo thành phố yêu cầu tại các khu vực nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm, dứt khoát việc giãn cách xã hội. Tại các khu vực có nguy cơ thấp sẽ duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi có đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; từng bước khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các địa bàn kết thúc giãn cách xã hội, đảm bảo an toàn và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa thông suốt và quan tâm các lĩnh vực kinh tế-xã hội, các hoạt động quan trọng khác trên địa bàn, nhất là tại các xã, phường, thị trấn. Thành phố đề nghị thực hiện nghiêm ngặt quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó”. Bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và ngay khi người dân có yêu cầu phải đáp ứng kịp thời và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn.

Công an Hà Nội chốt phương án cấp giấy đi đường, thẻ mua hàng trong vùng 1 bằng mã nhận diện QR Công an TP. Hà Nội vừa chốt phương án về việc cấp giấy đi dường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong Vùng 1.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-tang-toc-kiem-soat-dich-covid-19-xet-nghiem-100-nguoi-dan-tu-ngay-6-9-den-ngay-12-9-422880.html