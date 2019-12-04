Góc hoang mang: Đối tượng lạ bôi mặt đen như than, cầm xúc xích và đùi gà đi xin tiền

Xã hội 04/12/2019 17:39

Hình ảnh người đàn ông lạ mặt, mặc quần áo màu đen, bôi đen mặt mày, tay cầm đầu gà và xúc xích đến nhà xin tiền khiến mọi người hoang mang.

Thời gian gần đây, người dùng mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh của người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen, tay cầm đầu gà và xúc xích xuất hiện ở nhiều địa phương để xin tiền khiến không ít người hoang mang. Chưa kể ông ta còn xuất hiện trước trường học khiến phụ huynh cảm thấy bất an.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, người này mặc đồ đen toàn thân, đặc biệt còn dùng than bôi đen khắp mặt. 

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Hình ảnh người đàn ông lạ mặt gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình 

Dân mạng còn chia sẻ thêm: “Chúng hoạt động khắp nơi cùng một lúc, gây ra sự sợ hãi cho phụ nữ, trẻ nhỏ và người yếu bóng vía với khuôn mặt đen thùi lùi, trang phục đen từ đầu đến chân, ngậm chanh để phình 2 bên má và tạo hiệu ứng mồm mếu máo rất kinh dị.

Kiểu xin tiền này còn láo toét hơn cả ăn cướp, manh động, gây hoang mang cho người dân. Kính đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền truy tìm và gô cổ hết nhóm người này lại để người dân yên tâm mà công tác. Tội nhất là mấy đứa trẻ con, nhìn thấy cái đêm về khóc rưng rức dỗ không nín được, ngủ cứ giật mình thon thót”.

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Hình ảnh này khiến người dân vô cùng hoang mang - Ảnh: Facebook

Mới đây, một người dùng mạng xã hội vừa đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một đối tượng lao vào hiệu thuốc xin tiền. Khi nhân viên bán thuốc chặn cửa, người này đã cầm chiếc đĩa vung lên định đánh trả. Rất may nữ nhân viên bán thuốc đã tránh kịp và đi vào trong.

Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dù chưa rõ động cơ thực sự là gì nhưng nhiều người cảnh báo các phụ huynh phải đặc biệt cẩn thận. Bên cạnh đó, họ cũng hy vọng cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc để tránh gây hoang mang dư luận.

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