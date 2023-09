Đối tượng bắt cóc bé gái về nuôi để nói dối đây là con của mình và bạn trai, nhằm tạo sức ép buộc gia đình phải tổ chức đám cưới.

Hôm nay (3/2), Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết vẫn đang tạm giữ đối tượng Đinh Thị Bầm (18 tuổi, ngụ huyện Kbang) để điều tra, làm rõ về Hành vi bắt cóc trẻ em.

Đinh Thị Bầm bắt cóc bé 3 tháng tuổi để ép nhà bạn trai đồng ý làm đám cưới - Ảnh: Dân Việt

Trước đó vào chiều ngày 19/1, Bầm bị bệnh nên đến Bệnh viện đa khoa huyện Kbang. Tại đây, Bầm để ý thấy chị Đinh Y Đăl (trú huyện Kbang) đang chăm con gái là Đ.T.Q. (hơn 3 tháng tuổi) bị bệnh viêm phổi liền nảy sinh ý định bắt cóc. Đối tượng này lấy tên giả là Búp, làm quen với chị Đăl rồi xin ngủ nhờ giường của hai mẹ con.

Rạng sáng ngày 20/1, người mẹ trẻ thức dậy thì hốt hoảng phát hiện người phụ nữ lạ mặt xin ngủ nhờ đã biến mất cùng con gái mình. Chị Đăl liền báo lên chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

Nhận tin báo, Công an huyện Kbang vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây án là Đinh Thị Bầm đang sống tại làng Tơ Tưng (xã Lơ Ku, huyện Kbang). Bé Q. được Bầm bắt về nhà chăm sóc. Qua vận động, Bầm đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng này khai chỉ muốn đưa bé gái 3 tháng tuổi về nhà nuôi dưỡng chứ không có ý định đem bán. Trước đây, Bầm sống chung như vợ chồng với một nam thanh niên cùng địa phương nhưng nhà trai không cho cưới vì Bầm không có con. Bầm bắt cóc bé Q. về nuôi để nói dối đây là con của mình và bạn trai, nhằm tạo sức ép buộc gia đình phải tổ chức đám cưới.

Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, củng cố hơ sơ để xử lý theo quy định.

