Những vụ bắt cóc trẻ em táo tợn, dã man nhất năm 2017

Đời sống 25/12/2017 16:31

Năm 2017 đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em vô cùng táo tợn gây chấn động dư luận, đặc biệt là vụ bé trai 6 tuổi bị sát hại tại Quảng Bình.

Bé trai 6 tuổi bị bắt cóc, sát hại dã man ở Quảng Bình

Không chỉ bị bắt cóc, bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) còn bị sát hại vô cùng dã man. 

Ngày 3/7, bé Nghĩa đang chơi trước nhà thì mất tích không rõ nguyên nhân. Đến ngày 8/7, một số hàng xóm phát hiện thi thể bé cháu bé tại khu vực Vũng Nổ, thuộc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, cách nhà nạn nhân gần 2 km.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị sát hại dã man với nhiều vết đâm trên cơ thể. Cơ quan điều tra xác định đây lại vụ án giết người nghiêm trọng. Đây được coi là vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động dư luận nhất năm 2017. 

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang tích cực điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho bé trai 6 tuổi.

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Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai 6 tuổi bị bắt cóc rồi sát hại dã man - Ảnh: Internet

Chăm sóc bé sơ sinh rồi bắt cóc về nhà

Ngày 6/12, Huỳnh Thị An (30 tuổi, cư trú ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, An Giang) chăm sóc người thân bị bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang thì gặp anh Phan Thanh X. đưa vợ đi sinh con.

An làm quen gia đình anh X. và nhận chăm sóc trẻ sơ sinh với giá 150.000 đồng/ngày. Đến 2 giờ chiều hôm sau (7/12), lợi dụng vợ chồng anh X. vắng mặt, An bắt cóc đứa trẻ trốn về nhà mình.

Nhận được tin báo, Công an TP Châu Đốc đã truy tìm và giải cứu thành công cháu bé ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, đối tượng An khai nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân không thể sinh nở nên mới bắt cóc đứa trẻ mang về nuôi.

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Đối tượng An không có khả năng sinh nở nên bắt cóc trẻ sơ sinh về nuôi - Ảnh: Internet

 Bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc

Tháng 4/2017, Giàng A Dơ (SN 1994, ở huyện Bình Lư, tỉnh Lai Châu) cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) với mục đích đưa sang Trung Quốc bán.

Đầu tiên, các đối tượng đóng giả khách du lịch rồi cho người bế một bé trai 500.000 đồng, nói là mượn bé để chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, các đối tượng lên xe máy đang chờ sẵn để chạy trốn.

Dơ và đồng bọn đã đưa bé trai sang Trung Quốc bán. Tuy nhiên, do giá mua quá rẻ, không đủ tiền chia nhau nên Dơ đã mang cháu bé quay lại Việt Nam.

Sáng 4/4, khi Dơ đưa cháu bé về tới khu vực xã Bản Vược (huyện Bát Xát, Lào Cai) thì bị tổ tuần tra đồn biên phòng Bát Xát bắt giữ.

Những vụ bắt cóc trẻ em táo tợn, dã man nhất năm 2017 - Ảnh 3
Đối tượng Giàng A Dơ bắt cóc trẻ em rồi mang sang Trung Quốc bán - Ảnh: Internet

Bắt cóc trẻ em trước mặt phụ huynh ở Nha Trang

Khoảng 20 giờ ngày 9/12, tại khu vực công viên (đoạn giao đường Tháp Bà và Phạm Văn Đồng, thuộc phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em vô cùng táo tợn. Đối tượng bắt cóc chạy xe máy đến khu vực có nhiều trẻ em đang vui chơi rồi bế một bé trai khoảng 4-5 tuổi lên xe và rồ ga bỏ chạy. Lúc này, bố mẹ cháu bé đang ngồi gần đó phát hiện sự việc nên hô hoán người dân bắt giữ kẻ bắt cóc.

Một chiếc taxi gần đó tiến lại chặn đầu khiến đối tượng vứt cháu bé xuống đường rồi bỏ chạy. Cuối cùng, kẻ bắt cóc bị bắt và giao đến Công an phường Vĩnh Thọ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mình là Lê Thành Tâm, ngụ tại địa bàn, bắt cóc trẻ em đem bán để lấy tiền tiêu xài. 

Những vụ bắt cóc trẻ em táo tợn, dã man nhất năm 2017 - Ảnh 4
Đối tượng bắt cóc trẻ em tại công viên nhưng được bố mẹ em phát hiện và hô hoán người dân bắt giữ - Ảnh: Internet
Người làm thuê bắt cóc con chủ nhà để tống tiền

Người làm thuê bắt cóc con chủ nhà để tống tiền

Hai đối tượng làm thuê đã bị Công an huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bắt giữ sau khi hành vi bắt cóc trẻ em.

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