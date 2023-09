Nhìn thấy người phụ nữ dẫn bé gái 14 tuổi đi chơi, Thành dụ dỗ vào trang trại cam chơi rồi dâm ô bé gái. Mấy tháng sau, người nhà mới phát hiện vụ việc.

Sáng nay (24/8), trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1984) trú tại xóm Phú Lợi, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Người đàn ông này đã có hành vi dâm ô bé gái 14 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.

Chân dung gã đàn ông dụ dỗ, dâm ô bé gái thiểu năng 14 tuổi - Ảnh: Internet

Theo đó vào tháng 5/2019, sau khi uống rượu ở nhà một người bạn, Thành lái xe máy về nhà. Lúc này, đối tượng nhìn thấy một người phụ nữ dẫn theo bé gái 14 tuổi nên đã rủ cả hai vào trang trại cam chơi. Tại đây, Thành để người phụ nữ đứng ngoài chờ rồi dắt bé gái vào trong xâm hại.

Phải đến tháng 8/2019, người nhà mới phát hiện bé gái bị xâm hại và gặng hỏi. Sau khi nghe bé kể lại, người nhà đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thành. Tại cơ quan điều tra, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ xâm hại trẻ em khiến dư luận bàng hoàng.

Gã hàng xóm dâm ô bé gái thiểu năng

Cách đây không lâu, tại Đắk Lắk cũng vừa xảy ra một vụ việc tương tự. Theo đó, vào ngày 2/3, bé N. (sinh năm 2004, bị thiểu năng trí tuệ) đến cơ sở mộc của Trương Thiện Thập (42 tuổi, ở xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) xin ớt. Tại đây, người này kêu bé N. cởi quần và hứa sẽ cho 20.000 đồng. Sau đó, đối tượng sờ soạng vùng kín của bé. Phát hiện có người, Thập kêu bé N. kéo quần lên và về nhà.

Sau khi thừa nhận hành vi đồi bại, đối tượng Thập bỏ trốn khỏi địa phương - Ảnh: Internet

Đến ngày 4/3, người này sang nhà bé N., vào phòng dâm ô bé gái thì bị gia đình nạn nhân phát hiện, trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, đối tượng Thập bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 3/4, đối tượng bị bắt tại Đồng Nai.

