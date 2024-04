Dự báo thời tiết ngày 3-4: Nhiều tỉnh thành nắng nóng, cảnh báo thiên tai cấp 1

Hôm nay, hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ. Phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ nền nhiệt giảm nhẹ 1 -2 độ.

Theo VietNamNet, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3-4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 30-35%.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thời tiết tiếp tục nắng nóng trong hôm nay.

Theo Tuổi Trẻ, cụ thể các tỉnh thành như sau:

Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Sơn La, Hòa Bình có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 34-40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

