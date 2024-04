Dự báo thời tiết ngày 2/4: Nắng nóng nhiều nơi, có khu vực trên 40 độ

Thời tiết cả nước ngày 2-4, nắng nóng bao phủ khắp cả nước, nhiệt độ nhiều nơi tiếp tục tăng nhiệt. Tại một số nơi dự báo vượt ngưỡng 40 độ C.

Theo VietNamNet, dự báo thời tiết ngày 2/4/2024, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm với mức nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ nhiệt độ giảm hơn với cao nhất trên 37 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2-3/4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 30-35%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-40%.

Nhiều nơi hôm nay nắng nóng gay gắt. Ảnh: VietNamNet

Theo Tuổi Trẻ, cụ thể một số tỉnh thành, khu vực thời tiết như sau:

Tại Hà Nội: Trời ít đến quang mây, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Trời ít đến quang mây, ngày nắng nóng gay gắt. Sơn La, Hòa Bình nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 21-26 độ C, cao nhất 34-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đông Bắc Bộ: Trời ít đến quang mây, ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Trời ít đến quang mây, ngày nắng nóng gay gắt, có lúc đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 35-38 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, vài nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 31-35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, vài nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

