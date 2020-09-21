Đồng Nai: Bắt giữ cặp vợ chồng chở con 5 tháng tuổi đi giật điện thoại

Trong lúc chở con 5 tháng tuổi trên xe máy, Nhân ra tay giật điện thoại của một cô gái đi đường rồi tăng ga tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Hiểu Nhân (25 tuổi, quê quán Vĩnh Long) cùng người vợ để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo thông tin trên Người Lao Động, vào tối 20/9, Nhân dùng xe máy chở vợ và con 5 tháng tuổi chạy trên tuyến đường thuộc ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Khi thấy một cô gái cầm điện thoại di động, Nhân áp sát và giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Trần Hiểu Nhân chở theo con 5 tháng tuổi đi cướp giật - Ảnh: Người Lao Động

Nghe tiếng nạn nhân hô hoán, người đi đường hợp sức truy đuổi. Do hoảng loạn nên Nhân lao xe máy xuống suối. Lúc này, lực lượng dân phòng xuất hiện và đưa nghi phạm về trụ sở.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Mới ra tù 10 ngày, nam thanh niên gặp tai nạn tử vong trên đường sau khi giật điện thoại Vừa mới ra tù 10 ngày, nam thanh niên tiếp tục giật điện thoại của người đi đường. Sau đó, trên đường tẩu thoát thì đối tượng gặp tai nạn giao thông tử vong.

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