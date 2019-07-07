Đôi nam nữ chết trong căn nhà mới xây ở Hải Phòng: Hé lộ tin nhắn tuyệt mệnh 'chào tạm biệt anh, em đi’

Xã hội 07/07/2019 17:39

Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ được phát hiện tử vong trong ngôi nhà mới xây, người nhà anh T. đã trình báo với công an tin nhắn tuyệt mệnh mà anh đã gửi trước khi tử vong.

Hiện cơ quan Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc đôi nam nữ tử vong bất thường trong ngôi nhà mới xây ở thị trấn An Dương vào ngày 5/7 vừa qua.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là chị M.T.M (sinh năm 1989) và anh N.T.T (sinh năm 1985, cùng trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng).

Theo thông tin hàng xóm chị M. chia sẻ trên Người đưa tin, trước khi tử vong anh T. đã gửi tin nhắn tuyệt mệnh cho hai người. Cụ thể, trong tin nhắn anh họ của anh T. nhận được có nội dung: “Chào tạm biệt anh, em đi”. Còn đồng nghiệp của anh T. thì nhận được tin nhắn: “Tao sẽ chết, mày đến lấy xe của tao lo việc”. Trong tin nhắn gửi cho đồng nghiệp, anh T. còn ghi rõ địa chỉ khu nhà.

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Người thân, đồng nghiệp nhận được tin nhắn tuyệt mệnh của anh T. trước khi phát hiện nạn nhân tử vong trong ngôi nhà mới xây - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin nhắn này, người thân của anh T. hốt hoảng đi tìm cho đến khi nhận được tin anh tử vong trong ngôi nhà.

Được biết căn nhà phát hiện hai nạn nhân tử vong là của anh trai chị M., được bố mẹ mua cho. Chị M. làm công nhân, thỉnh thoảng đến để trông nhà cho anh trai. Chị M. được hàng xóm đánh giá là người hiền lành, ít nói.

Anh T. có mối quan hệ tình cảm với M. Theo kết luận ban đầu của Công an huyện An Dương, anh T. tử vong trong tư thế treo cổ tầng 1 vì ngạt khí cơ học còn chị M. tử vong cũng do ngạt khí cơ học vì bị thắt cổ trên tầng 2. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc trên.

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Từ khóa:   cặp đôi tử vong

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