Do để quên tiền ở nhà trọ, người đàn ông đi đường khuya cảm thấy không yên tâm nên vào trụ sở công an báo tin giả bị cướp để xin ngủ nhờ.

Mới đây, Công an xã Lương Bình, huyện Bến Lức (Long An) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Chép (32 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Công an TP.HCM, khoảng 21 giờ 30 ngày 28/5, anh Chép chạy xe máy từ nhà trọ ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM) về quê An Giang. Đến khoảng gần 1 giờ sáng hôm sau, khi lưu thông trên đoạn đường tỉnh 830 thuộc địa phận xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An), anh Chép phát hiện đã bỏ quên ví tiền ở nhà trọ.

Cảm thấy không an tâm, anh Chép chạy vào trụ sở UBND xã Lương Hòa xin ngủ nhờ nhưng không được. Sau đó, anh này trụ sở Công an xã Lương Hòa gần đó báo tin: Khi đi qua đoạn đường thuộc xã Lương Bình thì bị nhóm thanh niên 6 người đi 3 xe máy chặn đường khống chế cướp 1 ĐTDĐ cùng số tiền 4,5 triệu đồng.

Vào trụ sở công an báo tin giả bị cướp để xin ngủ nhờ - Ảnh: Công an TP.HCM

Nhận tin báo, Công an xã Lương Bình tiến hành lấy lời khai, xác minh khu vực được cho là có cướp gây án. Qua trích xuất các camera an ninh, cơ quan công an xác định anh Chép báo tin giả đến cơ quan chức năng.

Thời gian qua đã xảy ra không ít trường hợp hoang báo bị trộm để đạt được mục đích cá nhân. Mới đây, Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với Đoàn Ngọc Đức (28 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên) về hành vi Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tối 25/5, Đức báo công an về việc bị mất trộm 86 triệu đồng. Qua điều tra, Công an huyện Mỹ Xuyên xác định hoàn toàn không có vụ trộm nào cả.

Đức khai do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên hoang báo bị trộm để chủ nợ không gây khó khăn.

