Tại thời điểm xảy ra tai nạn, huyết áp của nam tài xế tăng đột ngột dẫn đến bị đột quỵ (liệt nửa người bên trái), từ đó nạn nhân bị lạc tay lái và gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Liên quan đến vụ tai nạn xe buýt khu vực dốc cầu Kim Sơn (phường 5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu) khiến 3 người tử vong, ngày 2/7, Công an TP. Bạc Liêu cho biết không khởi tố vụ án hình sự do người vi phạm đã chết.

Theo kết quả điều tra, tài xế Trần Quốc Dũng (SN 1954, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu) có tiền sử về bệnh tim và huyết áp. Khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị nhồi máu não, kèm theo tăng huyết áp và chấn thương sọ não.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có thể huyết áp của ông Dũng tăng đột ngột dẫn đến bị đột quỵ (liệt nửa người bên trái), từ đó nạn nhân bị lạc tay lái và gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường xe buýt tông 2 người tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Như đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ 15 ngày 4/3, xe buýt BKS 94B-006.98 do tài xế Trần Quốc Dũng (SN 1954, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu) điều khiển đang đổ dốc cầu Kim Sơn, theo hướng từ trung tâm TP. Bạc Liêu ra khu du lịch Quán Âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu).

Khi đến đoạn qua khóm 1, phường 5, TP. Bạc Liêu, xe buýt bất ngờ lấn sang lề trái, tông trúng bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1955, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu) làm nghề bán vé số và ông Lý Văn Lợi (60 tuổi ngụ phường 2, TP. Bạc Liêu).

Hậu quả, bà Sáu tử vong tại chỗ, ông Lợi tử vong ở bệnh viện, còn tài xế Dũng cũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị.

Hà Nội: Gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 1 năm trước đeo tang, mang di ảnh người nhà ra giữa đường ngồi Chiều 1/7, giao thông khu vực cầu Dậu thuộc địa bàn huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai đã bị tê liệt, do gia đình của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây 1 năm vẫn chưa được giải quyết nên đến hiện trường để "ăn vạ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-chay-xe-buyt-tai-xe-bat-ngo-bi-liet-nua-nguoi-lac-tay-lai-khien-3-nguoi-tu-vong-366059.html